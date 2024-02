Ayuso recuerda a Monasterio que quien se está manifestando "es el campo, la agricultura, la ganadería y no Vox"

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, que quien se está manifestando es "el campo, la agricultura, la ganadería y no" su partido.

Ha sido en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de este jueves, donde Rocío Monasterio ha preguntado a Ayuso sobre su compromiso con la Agenda 2030 y ha contrapuesto estos objetivos con los intereses del sector primario que han salido a la calles estas últimas semanas como ya hicieron en otros países como Italia o Francia.

Asimismo, la mandataria regional ha sacado pecho de las medidas que ha tomado el Ejecutivo autonómico para fomentar el campo citando el apoyo al relevo generacional, el refuerzo de las familias que se instalan en el mundo agrario o la promoción de los productos madrileños que "nunca han llegado tan lejos".

"Luego nosotros seguimos trabajando para esto y desde luego ha empezado mi campaña electoral en tres ocasiones en una almazara, siempre con el campo, siempre con la agricultura y siempre con las gentes que viven en este mundo. Así que esa es mi agenda", ha remarcado Ayuso.

Por su parte, Monasterio ha acusado la Agenda 2030 y al Pacto Verde europeo de "obligar a desmantelar la industria" y ha asegurado que está "arruinando" al campo y que por ello están en la calle.

"No tienen derecho a poder cultivar, no tienen derecho a mantener su ganado, no tienen derecho a tener libertad y a poder trabajar y a que se les deje en paz y a defender el mundo rural", ha insistido.

Cree Monasterio que los españoles tienen "suficiente" con las "contradicciones" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tener que "aguantar las del PP".

"Un día están subidos a un tractor y al siguiente están en Bruselas firmando el Pacto Verde y firmando la Agenda 2030 junto a todos los demás partidos porque solo Vox está afuera. Bastante tenemos también con verles a ustedes hablar de la separación de poderes pero al día siguiente sentarse a negociar el Consejo General del Poder Judicial con los socialistas", ha remarcado, al tiempo que ha afeado también las informaciones que señalan que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, habría ofrecido un indulto para Junts a cambio de facilitar la investidura.