Ayuso reivindica en su discurso la "voluntad de diálogo" de Aguirre y la "necesidad de buscar acuerdos" de Cifuentes

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado al principio de su discurso del pleno de investidura a las dos expresidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. De la primera ha recordado su "voluntad de diálogo" y de la segunda, su insistencia en la "necesidad de buscar acuerdos y pactar".

Este guiño a las dos exdirigentes, no presentes en la sesión de este martes, se produce después de que Ayuso marcara un cierto distanciamiento de sus predecesoras tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que ambas declaren como investigadas por la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

Aunque defendió la presunción de inocencia y aseguró que no reniega de nadie, sí que indicó que ella tiene que "mirar para adelante". De hecho, añadió que su "nexo" con ellas fue como el de "cualquier militante y afiliado en el PP durante las épocas que fueron presidentas". Tras estas palabras, la propia Cifuentes, sin dirigirse directamente a ella, lanzó en las redes sociales que "no hay que apagar la luz del otro para que brille la nuestra", lo que se interpretó como un reproche.

Después de este episodio, Ayuso hoy ha querido recordarlas, como ha hecho también con los expresidentes Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón, que aunque estaban invitados no han acudido a esta primera sesión.

A quien no ha mencionado ha sido a Ángel Garrido, presente en el hemiciclo pero en la bancada de Ciudadanos. En el caso de Pedro Rollán, actual presidente en funciones, también ha tenido palabras de reconocimiento por su trabajo este tiempo.

CITAS DE SUS ANTECESORES

Al primero en nombrar ha sido a Leguina en su discurso de investidura de 1983. "Nada de lo que ocurra fuera de Madrid nos será ajeno y, asimismo, queremos que lo que en el transcurso de los días aquí suceda, concierna también al resto de los pueblos de España", dijo entonces el expresidente socialista.

Para Ayuso, "querer a España es el mejor modo de gobernar la Comunidad de Madrid" y ha subrayado su compromiso con el respeto a los símbolos del Estado: bandera, escudo e himno. Además, ha añadido que en este momento "tan convulso políticamente, Madrid es la pieza clave de nuestro país".

Ayuso ha tirado de palabras de Gallardón en su discurso de 1995 para hablar del compromiso con los acuerdos. Entonces el también exalcalde de Madrid señaló que "un programa electoral es un contrato con el ciudadano". "Es un compromiso claro, diáfano, asumido y proclamado; no es, ni debe, ser papel mojado", dijo. La futura presidenta ha añadido que el "cumplimiento" de los acuerdos "no debe estar reñido con la

flexibilidad en la actuación".

La tercera en mencionar ha sido a Aguirre, que sucedió a Gallardón, y lo ha hecho para hablar de "diálogo sincero". La expresidenta del PP madrileño señaló en 2003 que "para seguir impulsando el crecimiento de Madrid se necesita la colaboración de todos los sectores" y expresó su "voluntad de diálogo y colaboración con los representantes de la sociedad, a todos, para trabajar juntos por Madrid".

En este caso, Ayuso ha indicado hoy que entiende "que el diálogo, la colaboración leal, la apertura a planteamientos innovadores, el consenso, deben ser la base de la política del Siglo XXI, tan vertiginoso en los cambios políticos y de costumbres".

Por último, se he referido a Cristina Cifuentes para esperar "que las legítimas discrepancias nunca cieguen" la "capacidad de dialogar lealmente". "Los resultados electorales nos han dicho que es imprescindible buscar acuerdos (...) y aunque hubiera alcanzado

en las urnas una mayoría suficiente para gobernar en solitario, así lo hubiera hecho, porque yo considero que gobernar es pactar", dijo en 2015 Cifuentes.

Según Ayuso, esta es la realidad actual: "Un gobierno que nace del pacto, llamados al diálogo permanente, a la búsqueda de objetivos comunes con soluciones de amplio espectro donde no quisiera dejar fuera a los votantes de los grupos que no nos apoyan porque un gobernante debe de trabajar para todos, no solo para una parte. Y este es mi compromiso, si ustedes me otorgan su confianza: con el apoyo de los tres grupos parlamentarios, gobernaremos para todos", ha sentenciado en un primer bloque.