Ayuso suspende sus actos de esta mañana en Londres por motivos de salud

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha suspendido sus actos de este martes por la mañana en Londres por motivos de salud, según han dado cuenta fuentes del Gobierno regional.

Informarán con antelación cuando retome su agenda de trabajo en la capital y, mientras tanto, será el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, el que asista a los encuentros convocados.

Ayuso tenía previsto reunirse con el jefe de Políticas y Recursos de la City de Londres, Chris Hayward; visitar Wayra UK, hub de innovación y aceleradora de startups digitales de Telefónica, y acudir a la London School of Economics (LSE).

Ya el lunes por la noche en un encuentro con el British Chamber of Commerce y la Cámara de Comercio de Madrid, la dirigente regional tuvo que parar su intervención por encontrarse mal. Fuentes de su entorno indicaron a Europa Press, que no se trataba de nada grave si no que había acusado un catarro los últimos días. Tras un parón de alrededor de diez minutos, pudo ofrecer su discurso.