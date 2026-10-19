Ayuso ve "intolerables los ataques" en la huelga educativa y acusa a manifestantes de actuar "de manera muy violenta"

Manifestantes durante una concentración con motivo de la huelga indefinida de educación, ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este lunes de "intolerables los ataques" de los manifestantes durante la huelga educativa, que este lunes ha alcanzado su cuarta jornada, comportándose "de manera muy violenta", tras el escrache a su acto en el centro de la capital en el que ha intervenido la Policía.

Lo ha expresado así en declaraciones a 'Cuatro', recogidas por Europa Press, después de que los agentes haya intervenido en un acto celebrado en el Palacio de Santoña, donde han cerrado los accesos para garantizar la seguridad de la dirigente madrileña con cargas hacia los manifestantes para despejar la zona y liberar la salida. Ayuso ha podido salir en su vehículo sobre las 14.10 horas al grito de 'huelga indefinida' por parte de los congregados.

"Más que miedo, he sentido pena", ha expresado Díaz Ayuso quien se ha referido a los vecinos de la zona y los turistas, además de subrayar la "preocupación" que ha sentido por los propios policías o los transeúntes, que "en un momento dado en una situación com o esta pueden ser agredidos".

Ayuso ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere "tener así Madrid" y ha insistido en que la huelga educativa es "política" y está impulsada por aquellos que antes "daban la mano y cerraban acuerdos" pero ahora "necesitan y piden" unas exigencias que asegura que no se pueden cumplir.

En concreto, ha expresado que si asumieran las peticiones del comité de huelga la Consejería de Educación no tendría presupuesto "ni para becas ni para libros de texto" porque "más del 75%" se irá a estas peticiones de ratios, que afirma que no piden en otras regiones.

"Ya con la proximidad de las elecciones en la propia Comunidad de Madrid en mayo ya estaban preparando el ambiente pero desde que se han convocado las elecciones ya directamente", ha señalado la presidenta madrileña, quien ha incidido en que Sánchez quiere "quemar las calles" porque quiere el voto "de todo lo que se ha extremado después de estos años de calentamiento". "Para calentamiento global el de este hombre con España", ha trasladado.

Es por ello que ha reprochado que se intente crear un ambiente "irrespirable" porque Sánchez sabe que "va a perder las elecciones", además de volver a poner el foco en la Puerta del Sol, donde todavía continúa la acampada por la vivienda y que sigue "secuestrada".