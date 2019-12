Ayuso: "Yo no creo en las emergencias porque siempre están politizadas y detrás hay algunos intereses"

Publicado 12/12/2019 15:35:46 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que hay que diferenciar entre emergencias y objetivos climáticos y que ella no cree en la emergencias porque los movimientos de este tipo "siempre están politizados y detrás hay algunos intereses".

Durante su visita esta tarde la Cumbre Mundial del Clima para recoger un premio al Canal de Isabel II y clausurar la jornada 'Energía reciclada, del corazón a las ciudades', Ayuso ha señalado que desconfía de "todo lo que es una emergencia que crece de esta manera".

"Todo lo que se convierte en una moda y uno no puede plantearse ni unas aristas es una religión. Creo que esta Cumbre no tiene que ser una simple moda, ya que después llegan unos retos muy concretos de mejora del medio ambiente y la calidad del aire. La Cumbre y la emergencia no pueden ser una moda; cuando esos movimientos suceden normalmente hay detrás organizaciones y políticas. Se politiza. Cuando son temas de buenas sentimientos es de la izquierda", ha esgrimido.

La titular del Gobierno regional ha indicado que el reto es el medio ambiente y dejar para las generaciones venideras "un planeta mejor", algo que ha defendido es planteamiento "conservador, no es de izquierdas y derechas". "Tenemos responsabilidad con las nuevas generaciones. Una sociedad avanzada como la nuestra ha de ir a contaminar menos y con una economía que piense también en el empleo", considera.

Durante su discurso tras recoger el premio, Ayuso ha insistido en que las administraciones tienen que mirar por el medio ambiente, "pero no de una manera alarmismo o como una moda". "Se trata de atraer talento, de trasladar a las nuevas generaciones no tanto una preocupación, sino una solución. Queremos apostar por retos, una serie de deberes tras la cumbre, fomentando siempre una política destinada a consumir menos y reutilizarlo todo para dejar un plantea más limpio", ha añadido.