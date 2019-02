Bancada condiciona coalición con IU y 'Anticapis' a poder controlar a sus ediles y a la transparencia en las decisiones

Publicado 21/02/2019 17:36:32 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bancada Municipalista ha convoca el sábado una jornada de trabajo para construir una alternativa política en Madrid, en la que fijarán criterios y condiciones para una coalición electoral con IU y Anticapitalistas para las elecciones de mayo a la Alcaldía de la capital.

En un comunicado, los municipalistas, liderados por el edil Pablo Carmona, han señalado que avanzan en la construcción de un proyecto político para "un Madrid alternativo que recoja la experiencia de los últimos años y supere los errores de organización y la falta de democracia que han provocado el fin del proyecto de Ahora Madrid".

Con ese objetivo, convoca para este sábado a todas las personas que se sientan identificadas con las ideas de partida de este proceso a una jornada de trabajo que se celebrará de 11 a 14 horas en el Centro Cultural Buenavista (Avenida de los Toreros, 5), en el distrito Salamanca.

Esta jornada de trabajo supone ya el tercer encuentro abierto de La Bancada. En anteriores asambleas se trabajó en colectivo sobre el programa y prioridades políticas y también sobre las condiciones y formas de una posible candidatura a las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

Para el sábado, está previsto debatir sobre los principios de funcionamiento que deberán guiar la actividad política de La Bancada: esto es, código ético, limitaciones salariales, control y revocación de cargos públicos, acciones en caso de incumplimiento de programa, toma de decisiones de manera democrática, etc.

En este evento también se seguirá trabajando en las condiciones que debería cumplir una coalición electoral a la que se incorporase La Bancada. Según lo avanzado, esta no podría negociarse en despachos o grupos pequeños y debería haber máxima transparencia y participación.

"En definitiva, huir de las prácticas de la vieja política para concebir un proyecto que de verdad sea transformador y democrático en contraposición con los personalismos y la acaparación de poder por parte de los aparatos", esgrimen.

PERSPECTIVA ELECTORAL

En la última asamblea se evidenció que la mayoría de las personas que participaron se inclinan por concurrir a las próximas elecciones con una coalición electoral entre las distintas fuerzas de izquierda en Madrid. Sin embargo, esa decisión no es firme hasta que no se conozcan las condiciones de esa posible coalición.

Es por esto que las personas que se reconocen en La Bancada necesita seguir encontrándose para perfilar sus líneas rojas. Definir unas condiciones que le permitan negociar con el resto de actores sin perder su esencia municipalista, colectiva y asamblearia. Es importante recordar que en ningún caso está descartada una candidatura individual ni tampoco la posibilidad de no concurrir a las elecciones (sin renunciar a la acción política desde fuera).

Para concurrir en coalición piden evitar caer en "los errores de la política tradicional", controlar "de manera efectiva" a los posibles representantes públicos y asegurar una toma democrática de decisiones basada en la transparencia son algunas de las cuestiones a resolver antes de anunciar la entrada o no en una coalición electoral que no puede llevarse a cabo de manera precipitada porque, para hacerlo bien, "hay que construirla entre todas". "Porque, al fin y al cabo, esto va de repartir el poder y los recursos y no de repartir sillones", concluyen los municipalistas.