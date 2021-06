Banderolas LGTBI y trans se mantienen en balcones del Edificio de Grupos Municipales al cumplir con la doctrina del TS

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Banderolas LGTBI y trans se mantienen en los balcones que Más Madrid y PSOE tienen en el Edificio de Grupos Municipales de la calle Mayor al cumplir con la doctrina del Tribunal Supremo.

Hace un año, a las puertas del Orgullo, el Supremo dictó una sentencia en la que establecía que no es compatible ni con la Constitución ni con el marco legal vigente la colocación de enseñas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, aunque sea de forma ocasional. Esa fue la razón por la que la bandera LGTBI no ondeó en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid.

Si las banderas arcoíris y trans se permitieron, y se siguen permitiendo, en la fachada del Edificio de Grupos Municipales responde a que la sentencia del Tribunal Supremo se refiere a banderas unidas por un mástil, no a pancartas, aclaraba hace menos de un año la delegada de Coordinación Territorial, Participación Ciudadana y Transparencia, Silvia Saavedra, en la comisión de Vicealcaldía.

A VILLACÍS LE GUSTARÍA QUE LA BANDERA ONDEARA EN CIBELES

La enseña arcoíris vuelve a estar en el centro del debate político municipal después de que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, insistiera a final de esta semana en que le gustaría que ondeara la bandera arcoíris en el Palacio de Cibeles pero no harían "algo ilegal", en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo.

"Estamos viendo la manera. Como vicealcaldesa me gustaría mucho que la bandera LGTBI colgara de la fachada pero no vamos a hacer algo ilegal. Estará presente, en forma de luz o de tela", remarcaba la vicealcaldesa, que añadía que "este Ayuntamiento, muy comprometido con la causa LGTBI, cumple con la legalidad".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por su parte, contestaba que el año pasado "ya se cumplió la sentencia del Supremo por unanimidad del equipo de Gobierno", después de que les asesoraran en el sentido de que "no se podía colgar la bandera". "No ha habido cambio de doctrina del Tribunal Supremo y parece difícil que podamos colgar la bandera, lo que no quiere decir que no vayamos a colaborar", apuntaba.

Sí indicaba que la fuente y la fachada de Cibeles se iluminará por el Orgullo con los colores del arcoíris. "Estará presente, en forma de luz o de tela", añadía la vicealcaldesa sobre la bandera.

En la primera celebración del Orgullo con José Luis Martínez-Almeida como alcalde, la colocación de esta enseña se realizó con polémica. Vox, formación que firmó un pacto de investidura con los 'populares' se oponía a su instalación. Finalmente fue desplegada en un lateral de la fachada, aunque el acto en el que se colocó no contó ni con la presencia de asociaciones LGTBI ni con la de la oposición.

Se aseguró entonces que la bandera se situaba en el lateral, pese a que tradicionalmente había ocupado el centro, al atender a criterios de Patrimonio para no dañar la fachada recientemente restaurada. El día antes se había colocado una bandera de España en el centro.