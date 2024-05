Barajan varias hipótesis para el derrumbe del edificio en el que murieron ayer dos obreros

Técnicos de una empresa de reformas analizarán si hay que derribar por completo el edificio afectado o no es necesario



MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos y Fuerzas de Seguridad barajan varias hipótesis que expliquen el derrumbe ayer de un edificio en el madrileño distrito de Fuencarral-El Pardo en el que murieron dos obreros y otro resultó herido, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

La primera opción, es que el diseño estructural del edificio no fuera adecuado para soportar la carga, cuando es la más improbable habida cuenta del estado del edificio. La segunda sería un error en la ejecución, como la eliminación incorrecta de un pilar esencial, o la intervención indebida de alguien que retirase un elemento clave, a pesar de la supervisión de un arquitecto y un jefe de seguridad encargados de asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad.

La última teoría es la de un accidente fortuito. Es decir, la colocación de un peso excesivo, por ejemplo, un bloque de ladrillos, que pudo haber precipitado el derrumbe. El Grupo de Siniestralidad Laboral de la Policía Municipal investiga el siniestro, un exhaustivo trabajo cuyos resultados se esperan dentro de unos meses.

Ahora los técnicos de una empresa de reformas analizarán si hay que derribar por completo el edificio afectado o no es necesario. Lo primero de todo es que llegue una grúa para mover la losa de unas ocho toneladas que se vino encima mientras trabajan los fallecidos. Las obras no contaban con el visado del Colegio de Arquitectura, una acción que no es obligatoria pero sí recomendable.

En declaraciones a los periodistas desde el Palacio de Cibeles, el alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este miércoles que el edificio cumplía con toda la normativa municipal y ha indicado que la continuación de las obras es algo que tendrán que decidir los técnicos.

"Son los que tienen que tomar la decisión acerca de si está en condiciones para poder seguir manteniendo una estabilidad, o si por el contrario es necesario proceder al derribo y a generar un edificio de nueva construcción. Pero eso todavía es una cuestión preliminar, serán los técnicos los que tengan que tomar las decisiones al respecto", ha trasladado.

Almeida ha afirmado que la prevención de los riesgos laborales es un tema que compete a diversas administraciones y ha subrayado que "nada apunta" a que se hubiera podido producir una infracción en ese ámbito. "Desgraciadamente lo cierto es que este tipo de accidentes se suelen producir", ha lamentado.