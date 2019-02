Barbero asegura que no le preocupan las peticiones de cese propias de un "juego pre-electoral de la vieja política"

Publicado 19/02/2019 11:44:41 CET

El delegado confirma que cuenta con el apoyo de Carmena. Tras las protestas de los bomberos se encuentran los "intereses personales" de un "grupito pequeño", dice

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha asegurado que no le preocupan las peticiones de cese que le ha hecho la oposición en bloque porque responden a un "juego pre-electoral en la manera antigua de hacer política".

Tras la comisión del ramo, en la que PP, Cs y PSOE han pedido su cese al frente del área, Barbero ha aseverado que no le preocupa y que cuenta con el apoyo de la alcaldesa, Manuela Carmena. Tiene la "conciencia muy tranquila" por "haber hecho las cosas bien" al haber alcanzado acuerdos para los distintos Cuerpos, haber mejorado las condiciones en Madrid Salud, está a punto el acuerdo en Funeraria...".

"Cuidamos a nuestra gente y no tengo interés en dimitir cuando responde a una dinámica electoral clásica", ha insistido el delegado. Sobre el conflicto con bomberos, el delegado ha remarcado, como ya hecho durante la comisión, en que está convencido de que detrás se encuentran "intereses personales" de un "grupito pequeño", intereses que "tratan de intoxicar y decir falsedades". "Son presiones sin sentido para el interés común", ha rematado.

Barbero ha insistido en su "absoluto respeto al Cuerpo" y que tras el reciente conflicto lo que hay es el interés "personal" de un "grupito pequeño", que demandaban 160.000 euros más para un colectivo de diez personas, cantidad a sumar a sus sueldos, no para mejoras destinadas a toda la plantilla.

Se lo vendieron como "una mejora del servicio" pero no suponía de facto "un beneficio real" para la plantilla, a lo que ha añadido que el dinero público hay que gestionarlo "con eficiencia y eficacia" porque "es sagrado". "Nuestros profesionales están muy bien pagados porque me he ocupado de eso. Cuando están en juego las 35 horas, que son un derecho de los profesionales, se trasgreden unos mínimos y no estoy dispuesto a ceder", ha terminado.