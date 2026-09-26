Los bares de Moratalaz salen a la calle en una feria castiza con gastronomía, música y actividades para toda la familia

La Castiza Food Fest. - LA CASTIZA FOOD FEST.

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bares de Moratalaz saldrán de sus locales durante cuatro días para llevar sus platos a la Cuña Verde con motivo de La Castiza Food Fest, una nueva feria que del 1 al 4 de octubre combinará gastronomía tradicional, música, baile y actividades para todas las edades, con entrada gratuita y participación de comercios, asociaciones y colectivos del barrio.

La iniciativa, que celebra su primera edición, nace con la idea de reunir durante un fin de semana a vecinos, familias y grupos de amigos en torno a la gastronomía y las actividades del barrio.

"Es una idea que tenía en la cabeza hace un par de años", explica a Europa Press su promotor, Enrique Hipólito, que tenía desde hace tiempo inquietudes por celebrar una feria gastronómica con temática tradicional castiza y actividades pensadas para un público familiar. Según ha señalado, quería crear "algo diferente" que no fuese la típica feria de hamburguesas.

La propuesta gastronómica contará con 10 'food trucks' y establecimientos que llevarán a la Cuña Verde una oferta que incluye ibéricos, jamón al corte y quesos, empanadas, callos y casquería, la bomba de cocido de Los Cuñados, gildas y encurtidos, minutejos, tortilla de patatas, croquetas, torreznos, marineras y calamares.

La mayor parte de los participantes serán bares de Moratalaz, aunque también habrá propuestas procedentes de fuera del barrio. Hipólito destaca que la idea era que "el bar especialista en ese producto vaya a la feria con ese producto e involucrar a los establecimientos del entorno".

Entre las propuestas destacan los restaurantes Palique, con sus minutejos; La Platera, con tortillas de patata; Empanarte, con empanadas; Vinateros 28, especializado en torreznos, y Los Cuñados, con su bomba de cocido.

Los establecimientos tendrán libertad para fijar los precios, aunque el promotor asegura que se buscarán precios populares y raciones asequibles. Además, este joven de 36 años ha puesto en valor que los bares afrontarán durante estos días "un esfuerzo logístico" al trasladar y duplicar parte de su actividad habitual. "A pesar de ello, la iniciativa ha tenido muy buena respuesta", puntualiza.

AJEDREZ, BAILES O MÚSICA

La feria también quiere poner el foco en el propio barrio a través de su programación cultural. Participarán la Asociación Somos Agua, ABS Baile y Salud, el Club de Ajedrez de Moratalaz, Futbolchapas Madrid y Mi Tesoro Juegos, que acercarán al recinto actividades deportivas, culturales y familiares.

En este punto, Hipólito destaca que el Club de Ajedrez de Moratalaz, que participa en la feria, es el más antiguo de Madrid. También habrá fútbolchapas y juegos de mesa de la mano de iniciativas del propio barrio.

La música tendrá igualmente presencia durante los cuatro días, con tres grupos que ofrecerán propuestas de flamenco, pop-rock y música de corte clásico. Entre ellos estará Medias Pintas, grupo residente en el barrio.

En concreto, la programación comenzará el jueves 1 de octubre con el torneo de Futbolchapas Madrid a las 19 horas y el concierto de Medias Pintas a las 20.30 horas. El viernes 2, el Club de Ajedrez de Moratalaz celebrará una simultánea a las 18 horas y Lagartijas Colorá llevará el flamenco al escenario a las 20.30 horas.

Por su parte, el sábado 3 desde las 12 horas habrá juegos de mesa con Mi Tesoro Juegos y el Encuentro Moratalado, una actividad familiar de Somos Agua. Por la tarde, ABS Baile y Salud ofrecerá una clase de flamenco a las 18 horas, antes del concierto de Resoultones a las 20.30 horas.

El domingo 4 habrá actividades familiares desde el mediodía, con Delicias Creativas de Somos Agua a las 12 horas, pintacaras de la misma asociación y una clase de bachata de ABS Baile y Salud a las 13 horas. La charanga La Pícara recorrerá el recinto desde las 17 horas para poner el broche a la feria.

TRES CATAS DE VINO, CERVEZA ARTESANAL Y VERMÚ

Además, la programación incluye tres catas gratuitas de vino, cerveza artesana y vermú, con reserva previa y plazas limitadas. La primera será la de vino, el jueves a las 18 horas en el escenario Cuña Verde.

La organización ha previsto 140 plazas para las catas y ya ha recibido alrededor de 700 solicitudes, por lo que muchos interesados han quedado en lista de espera.

La feria abrirá sus puertas el jueves y el viernes de 18 a 00 horas, y el sábado y el domingo de 12 a 00 horas. Tanto las actividades como la música serán gratuitas y, según resalta Hipólito, empresas del barrio participan "de forma altruista", ya sea por colaborar con la iniciativa o para darse a conocer.

El promotor espera que la primera edición tenga "buena repercusión" y destaca que la promoción se ha realizado a través de publicidad online y 'flyers', aunque reconoce que organizar una primera edición supone también "una incertidumbre".

"Es una feria donde pueden ir nietos con abuelos o grupos de amigos", resume Hipólito, que añade que el objetivo de la feria es "poner el foco en el barrio y dar a conocer Moratalaz al resto de Madrid".