Bolsos Gucchi, anillos Bulgari, drones, coches desde 400 euros: Ayuntamiento subasta olvidos y recauda 1,4 millones

Archivo - Diferentes cajas y objetos clasificados estanterías, en la oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento, a 20 de agosto de 2025, en Madrid (España). La oficina es la encargada de custodiar los bienes extraviados que depositan los ciudadanos o la - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bolsos Gucchi o Celine, una maleta Louis Vuitton valorada en 1.200 euros, un póster original de 'Star Wars' de 1977 por el mismo precio, un conjunto de anillos Bulgari que salió por 1.100, un reloj Piaget Altiplano de oro rosa valorado en más de 5.100 euros, drones, un coche desde los 400 euros o hasta un fragmento de ventana del RMS Olympic, buque gemelo del Titanic, acompañado de certificado y carta manuscrita.

Estas son solo algunas de las joyas a las que el Ayuntamiento de Madrid ha ido dando una segunda vida, olvidos que han ido a parar a la Oficina de Objetos Perdidos y con los que ha conseguido recaudar en dos años hasta 1,4 millones de euros de la mano de 4.700 ventas, sin contar la última subasta.

Durante 2025, la Oficina de Objetos Perdidos recibió más de 78.000 objetos. Una vez transcurridos dos años desde su depósito sin haber sido reclamados por sus propietarios ni por quienes los encontraron, pasan a disposición municipal. Aquellos que no resultan de utilidad para los servicios municipales y se encuentran en buen estado son destinados a subasta pública. Su recaudación se ingresa en la Tesorería Municipal para incorporarse al presupuesto del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento puede optar por la reutilización interna, por ejemplo, para ropa y material sanitario del Samur Social, el Albergue de San Isidro o la Residencia de San Ildefonso; maletas y mochilas para entrenamientos de la unidad canina; libros para bibliotecas o centros juveniles o de mayores... También se contempla la donación a ONG como Smile is a Foundation, Basurama, Fundación Melior, Asociación A+ Familias, Fundación Madrina o Resucitadero, sobre todo gafas y libros.

Entre los hallazgos hay anécdotas que hacen gala de ética cívica. Por ejemplo, una persona entregó un pequeño diamante que, a simple vista, podía parecer una simple piedra, minúscula, con algo de brillo. Se analizó... y se percataron de que se trataba de un diamante cuyo valor ascendía a los 8.000 euros.

LA ÚLTIMA SUBASTA

Hace una semana el Consistorio sacó la última subasta hasta el momento con más de 5.600 objetos buscando nuevos propietarios entre joyas, relojes, teléfonos móviles, cámaras fotográficas y dispositivos electrónicos hasta artículos de lujo, piezas de coleccionismo, instrumentos musicales, objetos antiguos y obras decorativas.

La tecnología ha estado muy presente: los aficionados a los videojuegos pudieron encontrar diferentes modelos y ediciones especiales de Nintendo Switch, incluida una edición Fortnite Wildcat y otra inspirada en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, además de una PSP Street acompañada por trece videojuegos.

A unir a drones, tabletas y teléfonos móviles de distintas marcas y generaciones, muchos de ellos sin uso y conservados en sus cajas originales. Los amantes de la fotografía encontraron cámaras analógicas y digitales de varias épocas. También se subastaron vinilos, estilográficas de firmas como Montblanc, instrumentos musicales, material filatélico, palos de golf vintage y diversas obras artísticas y decorativas, incluyendo grabados, porcelanas, ánforas ornamentales y mobiliario de inspiración oriental.

DESDE UN ACORDEÓN HASTA 88.000 EUROS EN LOTERÍA

Un acordeón o dos décimos de lotería premiados que sumando salían por 88.067 euros son algunos de los olvidos variopintos que han llegado a la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid.

También se subastan vehículos municipales que ya no sirven para su función principal, una vez despersonalizados de elementos corporativos como pegatinas, vinilos, sirenas policiales o puentes de luces. La pasada primavera el Ayuntamiento subastó 200 de ellos, con precios de salida desde 80 euros para motocicletas, desde 400 euros para los turismos o desde 700 euros para las furgonetas

La media de objetos perdidos es de 229 al día y los medios de transporte son el principal foco de extravíos. La mayoría de los objetos perdidos en Madrid proceden de Aena, que concentra más de la mitad del total. Le sigue el Metro de Madrid, la EMT y los trenes de larga distancia de Adif. La lista continuaría con Cercanías Renfe, la vía pública, taxis y VTC y hasta el Museo del Prado.

Se puede consultar si un bien está depositado en la oficina por teléfono (010 o 91 529 82 10 desde fuera de Madrid), por correo (objetosperdidos@madrid.es ), mediante el formulario web o acudiendo presencialmente en horario de lunes a viernes laborables de 8.30 a 14 horas, acreditando la propiedad.