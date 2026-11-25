Jornada Somos Futuro III: "Empleos con futuro: qué nos trae la IA" - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de España y la Fundación Universidad-Empresa, con la participación de la Cámara de Comercio de Madrid, han impulsado una jornada formativa dirigida a jóvenes para mostrar las nuevas posibilidades profesionales que ofrece la transformación tecnológica y proporcionarles herramientas prácticas para mejorar su empleabilidad.

En concreto, la jornada Somos Futuro III: "Empleos con futuro: qué nos trae la IA", se dirige especialmente a jóvenes de entre 16 y 29 años que se encuentran fuera del mercado laboral y del sistema educativo, ha indicado la institución cameral en un comunicado.

A través de testimonios profesionales, experiencias de emprendimiento y talleres participativos, el programa busca demostrar que la inteligencia artificial no es solo un desafío para el empleo, sino también una herramienta accesible para descubrir oportunidades y desarrollar nuevas competencias.

Durante la inauguración, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y de la Fundación Universidad-Empresa, Ángel Asensio, ha recorddo que la transformación tecnológica está llegando a empresas de todos los sectores, desde las grandes compañías hasta el pequeño comercio, la industria o los servicios, y ha destacado que su impacto sobre el empleo va mucho más allá de las profesiones tecnológicas.

"Las empresas no solo necesitan incorporar nuevas tecnologías. Necesitan personas capaces de sacarles partido", ha señalado Asensio, quien ha subrayado que no es necesario convertirse en experto en programación o inteligencia artificial para encontrar un espacio en el nuevo mercado laboral.

En este sentido, ha insistido en que sectores como el comercio, el marketing, la administración o la logística también demandan profesionales capaces de aplicar estas herramientas en su actividad. "La inteligencia artificial no es únicamente una cuestión tecnológica. Es también una cuestión de talento", ha afirmado.

Por su parte, la directora general de la Fundación Universidad-Empresa, Carmen Palomino, ha puesto el foco en la necesidad de superar el miedo y la incertidumbre que genera la inteligencia artificial entre los jóvenes, especialmente entre quienes buscan su primera oportunidad laboral.

"La pregunta no es si la IA os va a quitar el trabajo. La pregunta es quién va a saber usarla", ha señalado Palomino, que ha indicado que estas herramientas están al alcance de cualquier persona y que aprender a utilizarlas puede convertirse en una ventaja para acceder al empleo.

La directora general de la FUE ha defendido, además, la importancia de reconocer y desarrollar las capacidades personales como punto de partida para construir una trayectoria profesional. "En la Fundación Universidad-Empresa llevamos más de cincuenta años acompañando a jóvenes en su primer paso profesional, y si algo hemos aprendido es que el talento no se encuentra hecho. Se construye", ha asegurado.

LA JORNADA

La jornada ha contado con la participación de Rosa Narváez, IT Director Channels, Customer, Data & AI de ING, quien ha abordado cómo la inteligencia artificial está cambiando las reglas del mercado laboral y por qué la capacidad de adaptación será determinante para los profesionales del futuro.

Durante su charla inspiracional, Narváez ha invitado a los jóvenes a reflexionar sobre su papel en un mundo en constante evolución y sobre la importancia de desarrollar capacidades como la curiosidad, la creatividad y la disposición a reinventarse profesionalmente.

En su intervención, ha puesto el acento en la necesidad de dejar de ser espectadores de los cambios tecnológicos para convertirse en protagonistas de su propio futuro.

La experiencia emprendedora ha llegado de la mano de Ana Paredes, cofundadora y directora de Marketing de SimSkills, una plataforma que utiliza la inteligencia artificial para entrenar habilidades de comunicación mediante simulaciones prácticas.

Así, ha compartido su experiencia en la creación de una empresa tecnológica que trabaja con universidades y compañías de España y Latinoamérica, mostrando cómo la IA permite conectar de forma ágil necesidades reales con nuevas soluciones y oportunidades de negocio.

A través de su testimonio, ha trasladado a los participantes que emprender e innovar con inteligencia artificial no exige necesariamente grandes conocimientos técnicos, sino la capacidad de identificar un problema, imaginar una solución y atreverse a dar el primer paso.

DESARROLLO PRÁCTICO

Tras las intervenciones, los participantes han tenido la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en el taller "Haz que te vean en tiempos de la IA", impartido por Ana Martínez y Silvia Molinero.

La actividad se ha centrado en ayudar a los jóvenes a identificar sus fortalezas y talentos, aprender a comunicar lo que pueden aportar a una empresa y utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar su presentación profesional y ganar visibilidad en los procesos de selección.

El taller parte de la idea de que en un mercado laboral sometido a cambios constantes, conocerse, saber comunicar las propias capacidades y aprender a diferenciarlas constituye una ventaja para encontrar empleo. Con este enfoque, los jóvenes han trabajado en la construcción de su perfil profesional y en la identificación de acciones concretas para avanzar en su búsqueda de oportunidades laborales.

SOMOS FUTURO

La tercera edición de Somos Futuro da continuidad a un proyecto que ha evolucionado desde la reflexión sobre los grandes retos del futuro hasta la orientación profesional y el desarrollo de competencias prácticas. Bajo el lema *Empleos con futuro: qué nos trae la IA*, la nueva edición sitúa la inteligencia artificial en el centro de sus contenidos.

El programa forma parte del compromiso de la Cámara de Comercio de España y la Fundación Universidad-Empresa con el talento joven, la formación y el acercamiento entre las necesidades de las empresas y las capacidades de las nuevas generaciones.