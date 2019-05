Camargo critica la falta de control de la Comunidad en Los Nogales de Hortaleza pese a ser un centro concertado

Publicado 29/04/2019 15:13:51 CET

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y candidato por Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie Raúl Camargo, que ha visitado este lunes la residencia de mayores de Los Nogales de Hortaleza ante los recientes casos de maltrato, ha criticado la falta de control de la Comunidad de Madrid pese a tratarse de un centro concertado.

Camargo se ha manifestado en este sentido en declaraciones a Europa Press al término de la reunión que ha mantenido con un representante de la Dirección General del Mayor de la Comunidad, la directora de la residencia y responsables del grupo Los Nogales.

A su juicio, "el hecho denunciable" es que hay 137 plazas concertadas por la Comunidad de Madrid en esta residencia, de manera que la Comunidad de Madrid hace una "inversión fuerte" para concertar el 35 por ciento de las plazas, "y a pesar de ser concertada los controles ejercidos para que no ocurrieran casos como los que han ocurrido no han servido".

"No han funcionado las inspecciones, que no han detectado que había no uno sino tres trabajadores de esta residencia que maltrataban a las personas que aquí estaban, y tampoco la propia residencia Los Nogales, que es un grupo que en la Comunidad de Madrid tiene nueve residencias, había detectado nada, a pesar de que varios familiares habían denunciado la existencia de este maltrato", ha recalcado Camargo.

Para el diputado de Podemos, lo ocurrido en Los Nogales de Hortaleza "no es más que un episodio más de lo que ocurre en las residencias en la Comunidad de Madrid", como, según sus palabras, llevan "tanto tiempo denunciando" desde su formación.

"No hay la suficiente atención a un sector tan importante como es este y cómo lo va a ser en el futuro, porque la población envejece en esta Comunidad y este tipo de cuidados van a ser imprescindibles para una parte muy importante de la misma", ha alertado.

Camargo ha subrayado que "no hay el suficiente control", sobre todo, según ha destacado, teniendo en cuenta que el 95 por ciento de las residencias de la región están privatizadas.

A su juicio, "estos son grupos que ganan muchísimo dinero a costa del cuidado de las personas mayores como para, al menos, tener controles, y más cuando reciben dinero público de la Comunidad".

"Una vez más queremos denunciar lo que ocurre con la privatización de servicios públicos en la Comunidad de Madrid, en este caso en las residencias", ha apostillado Carmargo, quien ha recordado que Podemos presentó una Proposición de Ley para poder controlar a los centros privados desde la Comunidad de Madrid y "PP y Cs lo rechazaron".

"Cuando no hay control pasan casos como este, que no es el primero, ni será el último, y esperamos que en el futuro podamos volver a presentar la ley de residencias y que esta vez la derecha no se oponga porque si no estará siendo cómplice de actuaciones y de cosas como las que pasan en esta residencia", ha agregado.

El candidato de Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie, Camargo ha apostado por que el mayor parque de residencias de la mayores de la región sea el parque público y por que no existan conciertos con residencias privadas.

En este sentido, ha señalado que la Comunidad de Madrid, en vez de dar dinero al Grupo Los Nogales, "debería emplear ese dinero en construir nuevos centros públicos, y que en esos centros públicos hubiera buenas condiciones laborales para las trabajadoras, controles, inspecciones sorpresa, no como las que se hacen habitualmente, que hicieran que el centro funcionaria bien".

En este sentido, ha abogado por "un parque de residencias públicas no sostenido en el beneficio económico, como ocurre en este tipo de centros", porque "cuando se pone una empresa privada que busca únicamente el beneficio económico a gestionar este tipo de centros siempre acaba habiendo problemas".

Camargo ha destacado que a pesar de que la dirección de la residencia diga que no se podía esperar lo que él ha calificado como la "actitud execrable" de los trabajadores que maltrataban a algunos mayores en esta residencia, "es su responsabilidad velar por que no ocurra esto".

No obstante, ha hecho hincapié en que "es un problema de fondo", ya que cuando este tipo de servicio se presta con el objetivo de conseguir un beneficio económico, esto se consigue "pagando salarios bajos, recortando en personal, recortando en inversiones...", y ese es, a su juicio, "el problema general que hay en las residencias de la Comunidad de Madrid, que es la región que soporta un mayor nivel de privatización en este sector", ya que "solo un 5 por ciento de las residencias son públicas en esta región".