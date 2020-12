Cañada Real se planta ante Sol reclamando luz porque son "gente trabajadora" que está "enfermando"

El Pacto Regional establece que mientras llega el desmantelamiento del Sector 6 se tienen que garantizar los suministros básicos

Decenas de vecinos y, sobre todo, vecinas de Cañada Real se han plantado ante la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, ante la falta de suministro eléctrico continuado desde hace 65 días reclamando a las administraciones y a Naturgy los mismos derechos que tiene el resto de la ciudadanía porque son "gente trabajadora" que está "enfermando".

'Queremos pagar la luz. Solución ya', 'Hartos de sobrevivir, queremos vivir', 'Algo falla en la humanidad cuando gritamos por nuestros derechos' o 'La Cañada no es droga' son algunos de los lemas de las pancartas que se han dado cita en Sol, acompañados por velas. Reclaman la vuelta del suministro eléctrico de forma continua y permanente.

La protesta ha sido convocada por la asociación vecinal Alshorok y la del Sector 5, la asociación Tabadol, AMAL (Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras) y Comisión por la Luz Sector 6.

Fue el pasado 2 de octubre cuando se produjo un corte en el suministro eléctrico a raíz del enganche a la red de grupos dedicados al cultivo de mariahuana. Ha dejado sin luz de forma intermitente a las 900 familias que en la actualidad viven en el Sector 6 de la Cañada Real, el más vulnerable de este ámbito.

Luzma es vecina del Sector 6 y miembro de AMAL y de la Comisión. Ha explicado a Europa Press que llevan 65 días sin suministro eléctrico wn sus hogares. "Hemos tocado la puerta de Naturgy, ninguna explicación. Hemos tocado la puerta de Comisionado de la Comunidad, ninguna explicación, en el Ayuntamiento, igual. Con el Defensor del Pueblo, ninguna explicación", ha enumerado.

"ESTAMOS ENFERMANDO"

Hoy por hoy conviven con "niños, ancianos, gente enferma que tiene que estar enganchada a la luz". "Somos un barrio más, nos sentimos como todo el mundo, con derecho a tener suministro en casa. Conocemos que en el Sector 6 se vende droga pero sólo está en un kilómetro, en los 5 restante somos gente normal y corriente, trabajadora, que

nos estamos enfermando", ha alertado.

"Los niños se están poniendo de bronquiolitis. Hay gente enferma que empeora, que están ingresando. Hay gente diabética que no puede ponerse insulina porque tenemos la luz apagada. Tenemos que estar haciendo hogueras para los niños. Somos personas y tenemos derecho, como cualquier persona de España porque estamos en España", ha subrayado.

Luzma ha asegurado que la Cañada "va a seguir luchando, cueste lo que cueste, hasta que devuelvan el suministro eléctrico". "Hay gente que lleva viviendo ahí 40 años, ¿qué pasa ahora? ¿Qué quieren de nosotros?", ha preguntado.

"Sabemos que el Sector 6 se va a desmantelar pero tenemos un Pacto Regional, donde se recoge que mientras tanto nos tiene que garantizar los derechos básicos, como suministros, educación, sanidad. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Que nos vayamos? No nos vamos a ir, en nuestro barrio, es mi hogar, es mi casa, no me la ha dado nadie. Queremos una solución para hoy, no para mañana", ha reclamado esta vecina de Cañada.

