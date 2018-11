El Canal se desmarca del nuevo socavón en La Elipa y no relaciona el incidente con la red de abastecimiento

Publicado 05/11/2018 12:49:05 CET

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Canal de Isabel II ha asegurado este lunes que el nuevo socavón que se ha producido en la calzada entre las calles Marques de Corbera y Gerardo Cordón, en el barrio de La Elipa, no está relacionado con alguna incidencia de la empresa de aguas ya que "no tiene que ver con la red de abastecimiento" y en el mismo "no hay ninguna tubería".

Así lo ha señalado a Europa Press un portavoz del Canal de Isabel II, después de que un coche se haya quedado encajado este lunes en este nuevo socavón. Fuentes municipales señalaban que la causa más probable es la de una fuga en la red de agua del Canal de Isabel II, "que ha producido que el agua arrastre la tierra, lo que ha generado el socavón", algo que ha negado la empresa de agua.

"No es nuestro, no tiene que ver con la red de abastecimiento, ni con el alcantarillado. Por ahí, no pasa ninguna tubería y debe ser que se ha producido por algún motivo de alguna reparación, porque no hay agua ni hay nada", ha aseverado esta portavoz, después de que técnicos se hayan acercado a la zona del incidente para comprobar los daños.

La concejala del distrito, Yolanda Rodríguez, se encuentra en la zona y ha asegurado que la Junta pedirá explicaciones al Canal de Isabel II por lo ocurrido. Fuentes del Canal de Isabel II han señalado que podrán pedir las explicaciones que consideren oportunas, pero si el incidente no tiene que ver con ellos no podrán dar respuestas.