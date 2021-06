La capital acoge la campaña #ExigimoslaIgualdadTrans que reivindica el derecho de autodeterminación de las personas

La bandera por la igualdad trans, que recorre las diecisiete comunidades autónomas españolas llegará este domingo a Madrid.

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Madrid y sus entidades LGBTI acogerán este domingo la acción reivindicativa #ExigimosLaIguadTrans para fomentar la concienciación y movilización ciudadana en favor de los derechos trans, especialmente la autodeterminación de género, han informado este jueves los convocantes.

En el marco de esta campaña, una bandera trans recorrerá España para reivindicar la igualdad de derechos de este colectivo. Será recibida en distintas ciudades en una serie de actos y concentraciones en calle para simbolizar la llegada de la igualdad legal para la parte más vulnerable del colectivo LGTBI.

La bandera llegará este domingo al parque del Oeste de la capital madrileña y se le entregará a la ciudadanía y a representantes de varias asociaciones LGTBI presentes en la Comunidad de Madrid. Dicho acto se realizará ante la placa en memoria de Cristina Ortiz, 'La Veneno', a las 12.30 horas.

Posteriormente, el martes 29 a las 11 horas, las entidades participantes en esta iniciativa (Arcópoli, COGAM, CRISMHOM, Fuenla Entiende, Fundación Triángulo, Galehi, It Gets Better, LGBTIpol y Voces LGTBI) invitarán a las alcaldías de los distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid a la Asamblea de Madrid a firmar la bandera trans en un acto frente al edificio de la misma para pedir su compromiso y su apoyo en favor de la igualdad trans.

El último acto tendrá lugar el mismo día 29 a las 19.30 horas en la Puerta del Sol, en donde se extenderá la bandera trans para concienciar a la ciudadanía de la necesidad de una ley que ampare a las personas trans y haga de nuestro país una nación integradora.

Con estos eventos en Madrid, la bandera trans finaliza su recorrido por toda España, la cual es portadora de firmas de multitud de autoridades que han mostrado su apoyo a la plena igualdad de las personas trans y a la aprobación de una ley integral que las iguale en derechos.

Además, con motivo de la cercanía de la celebración del Orgullo Estatal, las entidades LGTBI madrileñas animan a la ciudadanía a que "vista" sus ciudades con la bandera trans y con mensajes en favor de la igualdad.

Las organizaciones convocantes indican que "no hay mayor vulneración de los derechos humanos que el que otra persona tenga el poder de decidir quién eres". Asimismo, se pretende evidenciar que, actualmente, las personas trans "tienen más o menos derechos en función del territorio en el que residan y que se necesita de manera urgente una ley estatal integral que unifique criterios y garantice que estas personas puedan ver reflejada su identidad en su DNI, ya que esto es competencia estatal".

En palabras de Emma Solano Dueñas, coordinadora de Arcópoli, "es urgente poner los derechos de las personas trans en primera línea". Esta ley ya está llegando tarde y como sociedad no podemos permitirnos retrasar más el pago de esta deuda pendiente desde 2007", ha finalizado.