Carabante critica la "frivolidad" de la protesta del PSOE por Valdemingómez cuando el alcalde de Alcalá reclama esta vía

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha criticado la "frivolidad" que supone que el Grupo Municipal Socialista "vaya a la manifestación (contra el traslado de residuos de otros municipios a la planta de Valdemingómez) y trate de boicotear la solución" cuando el alcalde de Alcalá, el socialista Javier Rodríguez, presidente también de la Mancomunidad del Este, ha sido quien ha enviado una carta al Consistorio de la capital en la que expone que se ve en la obligación de solicitar el traslado a Madrid de los residuos "de manera transitoria y con reciprocidad".

"Es lo que estamos analizando", ha contestado Carabante a eso en la comisión del ramo. El portavoz socialista de Medio Ambiente y Movilidad, Alfredo González, ha tildado de "frivolidad" que el PP capitaneado por José Luis Martínez-Almeida se muestre "a favor de acoger los residuos" mientras que Cs, con la vicealcaldesa, Begoña Villacís, al frente, "ha dado su opinión a destiempo en una escena chusca pidiendo a un periodista que le pregunte".

Carabante ha insistido en la carta remitida por el alcalde de Alcalá en la que éste pide apoyo institucional y técnico y ha considerado las críticas del PSOE municipal como algo "intolerante, frívolo e incoherente". "Lo que hace el alcalde de Alcalá es defender a sus vecinos, algo que ustedes de momento no han empezado a hacer", ha contestado el edil Alfredo González, que ha descrito como "avalancha de basura" lo que ocurriría con la llegada de residuos de la Mancomunidad del Este, con el paso casi directo a la incineración.

Por todo ello, ha exigido "responsabilidad" al Gobierno municipal para no cometer "una injusticia con los vecinos de Vallecas que llevan 40 años sufriendo los efectos" de los miles de residuos. González ha identificado el problema en la "imprevisión y nefasta gestión de la Comunidad" y no sólo por el retraso en las obras de la planta de Loeches ya que se le viene reclamando "que buscara una alternativa pero no lo ha hecho".

El edil socialista ha aventurado que el Gobierno municipal "dejará pasar el tiempo hasta las elecciones y después firmará el convenio", algo que, de suceder, sería responsabilidad tanto de PP como de Cs. En este punto ha reclamado a Cs que decidan entre respaldar a los 'populares', "como en la venta de viviendas a los 'fondos buitre'", o "romper y apoyar a los vecinos".

"Reitero que se dirijan con esta vehemencia al alcalde de Alcalá, que nos ha pedido ayuda. Lo estamos analizando", ha replicado el delegado de Movilidad, que ha señalado a Javier Rodríguez como el responsable de "no haber sido capaz de buscar una alternativa en cuatro años".

Carabante ha apelado al "principio de solidaridad" para respaldar el análisis que están llevando a cabo. "No puede ser que el alcalde de Alcalá nos solicite ayuda y que el PSOE aquí se vaya a la manifestación y trate de boicotear la solución", ha lanzado el delegado, que ha exigido al Grupo Socialista que "aclare su posición política".