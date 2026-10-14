Carabante da notable o sobresaliente a planes que permitieron que residencia de Shakira acabara con "mínimas molestias"

Shakira durante uno de sus conciertos en Madrid - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha dado "un notable o sobresaliente" a los planes de movilidad y seguridad que han permitido que la residencia de Shakira en el recinto Iberdrola Music acabara con "mínimas molestias".

Desde la A-5, Carabante ha puesto en valor el "impacto notable sobre la actividad económica" que la residencia de la colombiana ha tenido en Madrid, además de convertir a la capital en "el epicentro de los grandes acontecimientos culturales y musicales a nivel mundial".

"Madrid hoy es una ciudad referente en el ámbito cultural, en el ámbito musical y en los grandes eventos no solo deportivos, con la Fórmula 1 y la próxima celebración de la NFL", ha subrayado el delegado.

Carabante ha remarcado que los planes de movilidad y seguridad !han funcionado de manera correcta y prácticamente no se han tenido quejas", ayudado por la imposición de horarios a los promotores, de modo que los conciertos acabasen a las 23 horas.

Tiene claro que el Iberdrola Music está llamado a convertirse "en uno de los grandes recintos a nivel europeo". "Pocos puede haber en Europa con esa capacidad, con esa accesibilidad y, sobre todo, con las mínimas molestias a los vecinos. Seguiremos trabajando con los promotores para minimizar aquellas molestias a los vecinos y que se sigan mejorando las condiciones de movilidad y seguridad", se ha comprometido.

Todo ello para reiterar que "no ha habido prácticamente ni queja de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ni delegado del Gobierno, Francisco Martín, ni por parte de quienes han asistido a esos conciertos".