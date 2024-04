Carabante defiende que crecimiento verde no tiene que arrojar números rojos y rechaza falso ecologismo de la prohibición

"Los mejores comerciales de Metro y EMT son los estudiantes de Erasmus", sostiene



MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido que "el crecimiento verde no tiene que arrojar números rojos" siendo buen ejemplo de ello la "política de éxito" que supone la Estrategia 360, lo que le aleja tanto del "falso ecologismo de la prohibición" como de aquellos que postulaban no hacer nada.

Desde 'Wake Up Spain', el foro promovido por 'El Español' en Casa de América, Carabante ha definido como "política de éxito" la de la Estrategia 360 al haber alcanzado su objetivo, cumplir con la directiva europea de calidad del aire.

"Desde 2010 se incumplía sistemáticamente. (Cumplirla) parece sencillo pero no lo han conseguido en 2023 ni París, ni Berlín, ni Londres ni Milán", ha alegado, tras rechazar las recetas de ese "falso ecologismo que todo lo soluciona restringiendo la circulación" ni siguiendo las de "los que decían que no había que hacer nada porque no había solución".

Madrid "cumplió en 2022 y 2023 con los mejores datos y hoy se registran los mejores de calidad del aire de toda la serie histórica sin que la ciudad se haya parado", ha remarcado Carabante. "El crecimiento verde no tiene que arrojar números rojos", ha defendido.

Preguntado por los retos de la ciudad, Carabante ha recordado que cada día se producen 13 millones de desplazamientos, con un crecimiento de un millón en 2023, por lo que la movilidad tiene que pivotar sobre el transporte público.

Tras defender la potencia de las infraestructuras de deporte, el delegado tiene claro que "los mejores comerciales de Metro y EMT son los estudiantes de Erasmus", que cuentan las bondades del transporte público madrileño al volver a sus ciudades de origen.

TRANSPORTE PÚBLICO MADRILEÑO EN CIFRAS RÉCORD

El transporte público madrileño vive "datos de récord" al haber superado el año pasado los datos de la serie histórica. Ahora los retos del futuro pasan por la electromovilidad y por la integración de los modos de movilidad.

También ha puesto el foco en el que tradicionalmente era un problema de Madrid, la congestión del tráfico. "Hace siete, ocho años los atascos eran permanentes, sobre todo en los accesos, pero la situación ha mejorado como demuestran datos muy esperanzadores", ha declarado.

Eso ha sido posible gracias al aumento del transporte público y la consecuente reducción del privado, sin obviar que el teletrabajo ayuda y que ha modificado los hábitos de circulación: así, mientras que el viernes y el lunes eran los días de más tráfico, con el teletrabajo han sido sustituidos por los miércoles.