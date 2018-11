Carmena agradece a Más Madrid el empujón dado para terminar un proyecto que "ha merecido la pena y hay que acabarlo"

Publicado 22/11/2018 19:14:30 CET

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha agradecido a la plataforma Más Madrid el empujón dado para animarle a continuar en un proyecto que "ha merecido la pena y hay que acabarlo". Así lo ha transmitido a las casi dos centenares de personas que se han dado cita en Casa de Vacas o que han podido seguir sus palabras en un vídeo colgado en la web de la plataforma, www.masmadrid.org.

Desde su cocina, la primera edil no ha ocultado su alegría tras descubrir que "ya está, que la plataforma Más Madrid ya está bien". Sus siguientes palabras han sido para dar las gracias a quienes han sido "capaces de hacer este milagro de la noche a la mañana". "Veo esta plataforma, veo los principios en los que se basa y veo que esto es lo que acaba de decidirme. Me ha costado un poco decidirme a continuar pero no porque no me guste el Ayuntamiento, que es apasionante, pero algunas veces he soñado con tener más tiempo para mi", ha confesado.

Por encima de eso pone la "responsabilidad" y el hecho de constatar que "Madrid está muy vivo". "Hemos hecho algo que ha merecido la pena. El proyecto hay que acabarlo por responsabilidad e ilusión", ha señalado, sin olvidar la importancia de la solidaridad, que se basa en que todos sean capaces de cooperar. "La esencia de la ciudad es el compromiso", ha rematado.

Carmena ha hecho un repaso por los avances de la ciudad en estos años de gobierno: es más igualitaria en el territorio y es más participativa. Éste es un punto esencial para Carmena, la participación, "que es hacer real la democracia, más profunda, que es lo que debe ser, el gobierno de todos".

Y todo sin olvidar la creatividad, que lleva al "super poder de la imaginación, que permite idear un mundo mejor". "¡Qué bien, qué alegría, que vamos a seguir hablando y que nos sigamos viendo", ha terminado la alcaldesa.