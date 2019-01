Carmena asegura que no quiere un Madrid sin taxis y que no pueden mirar a otro lado en conflicto: "No somos liberales"

Actualizado 31/01/2019 18:48:00 CET

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado que no quiere una ciudad sin taxis y que el Ayuntamiento no puede mirar a otro lado en el conflicto. "No podemos mirar a otro lado, no somos liberales", ha contestado a una vecina en la asamblea abierta convocada por la Asociación de Vecinos de Orcasitas, en Usera.

"En Madrid tenemos que hacer posible que en Madrid los taxistas cumplan la función que tienen. No quiero un Madrid sin taxis", ha aseverado, después de recordar que la obligación de regularlo es de la Comunidad, administración a la que pidieron estar presentes en el conflicto como mediadores, a lo que recibieron el 'no' regional. Sí aceptaron una comisión técnica. Además Carmena promovió el viernes pasado una reunión con los taxistas, a quienes les detalló la ordenanza que tiene preparada el Ayuntamiento.

En ella obligan a las VTC a tener los mismos periodos de descanso que tienen los taxis ya que la convivencia es necesaria con estos nuevos modos de movilidad. También ha asegurado, como le decía esta mañana a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, que si la Comunidad les transfiere la competencia, el Ayuntamiento la aceptará.