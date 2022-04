Carmena contesta a Higueras que no se presentará como candidata y que su propuesta le disgusta: "Son ganas de confundir"

No está "en ninguno de los dos grupos" y lo que hubiera querido es que "no se hubiera producido la escisión"

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha contestado a la portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, que abandera la escisión de Más Madrid que da forma al Grupo Mixto, que no se presentará de nuevo como candidata a unas elecciones y que la propuesta que ha hecho la concejala en una entrevista en ElDiario.es es algo que le ha "disgustado" porque "son ganas de confundir".

"Me ha disgustado un poco porque son ganas de confundir en un momento en el que todos debemos aclarar y ayudarnos, no llevar a cabo declaraciones que no son ciertas", transmitió Carmena en declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press.

Para Carmena, la entrevista de Higueras planteando que Carmena debería presentarse de nuevo "no son maneras" porque no son más que un afán por ser encuadrada "en uno de los dos grupos". "No estoy en ninguno. Lo que yo quisiera es que no se hubiera producido la escisión", ha subrayado la exalcaldesa.

"Que va, ni muchísimo menos voy a presentarme, no estoy nada vinculada al grupo político de Marta (Higueras). Tengo amistad con ella pero también con personas que están en Más Madrid. Tengo mucho respeto a Rita Maestre y una identidad muy grande con Mar Barberán y Miguel Montejo", contestaba Manuela Carmena.

A Más Madrid le tiene "mucha consideración" y le gustaría "que buscaran alguna manera de llegar a acuerdos entre ellos para formar una buena candidatura para el futuro".