Carmena se enfunda los guantes de jardinera en la jornada de reflexión, que finalizará acudiendo al cine

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid y candidata a la reelección por Más Madrid, Manuela Carmena, ha empezado su jornada de reflexión comprando "plantitas de fresas", hierro para su "pobrecillo" limonero y un geranio en el Centro de Jardinería Bourguignon, en el distrito madrileño de Hortaleza.

"Lo que era urgentísimo era el hierro para el limonero, que estaba el pobrecillo diciendo ¡y a mí cuando me haces caso!", ha explicado Carmena tras pasar por caja y hacer sus compras en unas declaraciones a los medios de comunicación en un ambiente distendido.

Asimismo, ha contado que en la terraza de su casa tiene una planta de fresas pero que con su lesión en el tobillo no pudo cuidarlas personalmente y ha comprado unas de nuevo, fijándose bien en que fueran fresas y no fresones. "Como me rompí el tobillo y estuve tres meses sin estar en casa pues no me las han regado muy bien y algunas han fallecido", ha explicado.

Finalmente, ha optado por comprar un geranio, que ha asegurado que le "ha cautivado" a pesar del riesgo que supone, dado que, en sus palabras, "luego viene la mosca africana y te lo machaca", una observación que ha apostillado con un "¡pero son tan bonitos!".

Según ha explicado la candidata a la reelección de la Alcaldía, para terminar esta jornada de reflexión le "apetece ir al cine" y "probablemente" se "incline" por la película francesa 'De la India a París en un armario de Ikea', dirigida por Ken Scott.