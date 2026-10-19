La carretera M-305 que conecta Aranjuez y Seseña (Toledo) reabrirá a principios de 2027 tras obras por socavón

Archivo - Rotonda en el desvío provisional de la M-305 sentido Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructura, Jorge Rodrigo, ha avanzado este lunes que la carretera M-305, que conecta los municipios de Aranjuez y Seseña (Toledo), reabrirá a la circulación a principios de 2027, una vez finalicen las obras de reparación tras los daños provocados por una acequia de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

En concreto, el equipo de conservación y mantenimiento de las vías regionales detectó afecciones en la carretera a la altura del punto kilométrico 0,800, relacionadas con la filtración de agua desde la acequia que estaba afectando a la estabilidad de la infraestructura. De este modo, la vía permanece interrumpida desde la primera semana de septiembre.

Las actuaciones, que contemplan una inversión de 3,7 millones de euros, engloban tanto la demolición, ya finalizada, como la construcción del nuevo puente. Según ha explicado el consejero, los trabajos avanzan a buen ritmo y se están ejecutando con carácter de emergencia para garantizar la seguridad de los conductores y restablecer la circulación lo antes posible.

"Hemos demolido uno de los puentes existentes que había bajo esta Real Acequia del Jarama y actualmente lo que estamos haciendo es pivotar para generar y construir un nuevo puente", ha indicado en declaraciones a los medios durante una visita a las obras.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructura, Jorge Rodrigo, ha visitado hoy los trabajos, "que avanzan a buen ritmo y se están ejecutando con carácter de emergencia para garantizar la seguridad de los conductores y restablecer la circulación lo antes posible".

En este sentido, ha explicado que ya han comenzado las labores de cimentación de la nueva vía, con la perforación de los 72 pilotes previstos. Además, ha añadido, "se ha optado por un novedoso diseño, sin juntas ni apoyos tradicionales, que permitirá reducir el riesgo de futuras filtraciones de agua, disminuir el coste de mantenimiento y mejorar la vida útil de la carretera".

Por otra parte, teniendo en cuenta el carácter histórico del antiguo puente, la actuación se ha coordinado con arqueólogos de la Dirección General de Patrimonio, preservando y poniendo en valor el pretil de la anterior infraestructura.

NUEVA ROTONDA PARA ACORTAR EL DESVÍO PROVISIONAL

Durante el desarrollo de los trabajos, se han establecido desvíos provisionales para minimizar las afecciones al tráfico, siguiendo las indicaciones hacia la M-307 en sentido Ciempozuelos y la A-4 Madrid - Córdoba, en función del destino.

Además, se ha habilitado una rotonda de nueva construcción que facilita los desplazamientos de los conductores que viajan hacia la capital. "Esta solución permite reducir hasta en 15 kilómetros la ruta que deben realizar para reincorporarse al tramo en funcionamiento de la M-305", ha explicado el consejero.