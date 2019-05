Casado presenta al PP como el "dique de contención" contra los "gobiernos de izquierdas y de extrema izquierda"

Publicado 02/05/2019 12:48:19 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho en el acto del Día de la Comunidad de Madrid que su partido tiene que ser, de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo, "dique de contención" contra los "gobiernos de izquierdas y de extrema izquierda".

A su llegada a la Real Casa de Correos, Casado ha manifestado que ha acudido al acto a "reivindicar que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid cuando más han progresado ha sido con el Partido Popular", y ha presentado al PP como "dique de contención" contra los "gobiernos de izquierdas y de extrema izquierda", de cara al 26 de mayo, y "si se vuelve a revalidar el pacto con los independentistas y los batasunos, mucho más".

Asimismo, ha dicho que los candidatos del PP a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y al Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez Almeida, "van a insistir en ese Madrid abierto en el que se baja impuestos, se mejora la sanidad, se aumenta el transporte público y se tiene una educación de calidad, que son las preocupaciones reales de las personas".

Además, tras apuntar que el Gobierno ha comunicado a Bruselas que subirá los impuestos en 26.000 millones de euros, ha dicho que de eso se va a hablar en la próxima campaña electoral.

En cuanto a "otros partidos que celebraban su derrota el domingo", ha dicho que su estrategia era "debilitar al Partido Popular", pero "no lo han conseguido". "Sobre todo, parece que están contentos de que gobierne Pedro Sánchez", ha destacado.

En alusión a Vox, de cara a las elecciones europeas, que se celebran también el 26 de mayo, ha señalado que "no les va a ser fácil explicar a los españoles que no respetan esta Unión Europea, que no apuestan por la Política Agraria Común y que están al lado de los populistas como Le Pen, que les felicita por Twitter por los resultados obtenidos".

Respecto a Cs, ha dicho que "el transfuguismo nunca ha sido algo que respetara la sociedad española" y que "alentar que otros miembros de otros partidos políticos se pasen en mitad de la campaña electoral al tuyo da buena medida de la regeneración falsa que ha intentado enarbolar, y sobre todo de la mala situación de captación de talento interna que puedes tener en tu partido".

"Nosotros pedimos un juego limpio, una campaña limpia y lo que vamos a hacer es responder a la demanda de los españoles y los madrileños como hemos hecho siempre", ha agregado.

DE 137 A 66 DIPUTADOS

Por otro lado, en cuanto a los malos resultado obtenidos en las elecciones generales, al pasar de 137 a 66 diputados y perder a casi la mitad de su electorado, ha dicho que el PP lleva perdiendo apoyos electorales desde hace ocho años, "por lo tanto esto no es una cosa que sea imputable a estas últimas elecciones generales".

"Perdimos un tercio de los electores en el año 2015, recuperamos un poco en la repetición de elecciones y ahora hemos tenido una pérdida con un resultado muy malo y por tanto las causas, como decía José Manuel García Margallo en el Comité Ejecutivo son esa triple 'c', crisis económica, casos de corrupción y la situación en Cataluña, como ha pasado en otros países europeos y en otros partidos de nuestra familia política en toda Europa y en el hemisferio norte", ha detallado.

No obstante, ha pronosticado que "después de las elecciones municipales y autonómicas quedará muy claro que el PP sigue siendo el gran partido con más concejales, con más alcaldes y con más implantación territorial".