El catedrático Santiago Saura, número 2 en la lista de Villacís a Cibeles, que incluye al escritor Martín Casariego

Repiten todos los ediles del Grupo salvo Sergio Brabezo y Ana Domínguez Soler

La lista de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid que encabezará la actual portavoz del Grupo, Begoña Villacís, tendrá como número 2 al catedrático de la Universidad Politécnica e ingeniero de Montes Santiago Saura Martínez de Toda, también investigador en la Comisión Europea. Además, el escritor Martín Casariego irá en el puesto seis de la lista.

Así lo ha anunciado este miércoles Begoña Villacís en un acto celebrado en Madrid Río donde se ha presentado la candidatura. Respecto a los seis ediles que han acompañado a Villacís esta última legislatura, la acompañarán cuatro. Salen del Grupo la portavoz en materia de Salud y Seguridad, Ana Domínguez, y el responsable de Medio Ambiente, Sergio Brabezo.

La edil Silvia Saavedra será el número 3 de la candidatura municipal, mientras que Miguel Ángel Redondo, el portavoz en materia económica será el cuarto nombre. Sofía Miranda, cuyo puesto ya confirmó hace tiempo Villacís, estará en el puesto número 7. También permanece en la lista el edil Bosco Labrado, que baja hasta el puesto 14.

Todo ello para conformar, en palabras de Villacís, un "equipazo de expertos para gobernar Madrid". "Me gusta presentaros a la gente que tengo detrás de mí; llevamos cuatro años padeciendo un gobierno que no puede recibir tal nombre, porque ha estado al servicio de radicales y del sectarismo. No han tenido un amor por la ciudad, ni han querido que esta ciudad progrese", ha expresado al comienzo de su intervención, flanqueada por los candidatos.

En esta línea, Villacís ha puesto en valor que todos los candidatos provienen "de la sociedad civil" y son personas "preparadas, que se ha implicado muchísimo en la ciudad de Madrid". "Saben lo que es ganarse una nómina. Es el equipo que presento hoy, y me siento orgullosa e ilusionada", ha indicado mirando a los candidatos.

Su próximo número dos, Santiago Saura, afiliado a Cs desde 2006, ha reconocido un "honor" estar en este "equipo excelente". Ha dado a conocer que uno de los motivos que le impulsaron a hacer política fue el lema de su antigua Escuela de Ingeniería, que es 'Saber es hacer'. "Buscamos una ciudad abierta, moderna, dinámica, próspera, verde, sostenible, con un mejor medio ambiente", ha remarcado el catedrático.

Uno a uno, Villacís ha ido nombrado a los integrantes de su lista para Cibeles, y ha destacado algo de ellos. De la número 3, Silvia Saavedra, ha asegurado que será "la nueva edil de Transparencia" en el Gobierno de Cs, pues "los madrileños saben, gracias a Silvia, los enchufados que hay en el gobierno de Carmena". Ha asegurado de ella que es "una gran conocedora del Ayuntamiento" al ser letrada consistorial.

Otro de los que repiten en lista es el edil Miguel Ángel Redondo, quien ha recibido una fuerte ovación al ser nombrado. Además de sus conocimientos técnicos sobre economía, área de la que ha sido el portavoz, Villacís ha destacado de él sus "grandes valores" y el ser "una persona muy querida".

Quinto en la lista irá Ángel Niño. "Ingeniero, economista... un crack", ha dicho de él la portavoz del Grupo, de quien ha valorado que lleve "todo el tiempo trabajando en la sociedad civil". Sobre el escritor Martín Casariego ha puesto valor que es un "gran amante de la cultura de Madrid" además de un "buen novelista". " Es importante que se empiece a hablar del Madrid Cultural", ha precisado.

Esta legislatura la cultura en Cs ha estado en manos de Sofía Miranda, "politóloga y políglota, de las mejores concejales de Cultura, plantándole cara al sectarismo". El hasta ahora técnico y asesor del Grupo en materia de Urbanismo, Mariano Fuentes, se incorpora a la lista como número 8. "Es un gran amante del urbanismo, con una idea clara del modelo de ciudad que quiere Cs", ha valorado Villacís.

Por su parte, Pepe Aniorte, será el número 9. Ha trabajado "mucho tiempo" en los Servicios Sociales en el Ayuntaimento de Madrid y en el sinhogarismo. El número 10 será Concha Chapa. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, es funcionaria del Consorcio en el área de Accesibilidad. "Sí tenemos a gente experta", ha remarcado Villacís.

El abogado Alberto Serrano irá en la lista en el puesto 11, y tras él la trabajadora social Belén del Pozo, de quien Villacís ha indicado que "ha plantado cara a la okupación". Hugo Moreno será el número 13. Calificado de "referente en Villaverde", la portavoz del Grupo ha puesto en valor que "ha sabido ganarse la confianza de los vecinos".

Bosco Labrado repite en lista pero baja hasta el puesto 14. De él ha dicho Villacís que su trabajo es ya "suficientemente reconocido". La psicóloga Ana García, el abogado especializado en derechos LGTBI Ignacio Perelló y Herminia Mela ocuparán, respectivamente, los puestos 15, 16 y 17 de la lista de Ciudadanos al Consistorio.

El farmacéutico Daniel García-Quismondo (18), "referencia para los vecinos de Ciudad Lineal", Pedro Jiménez (19), de Vallecas, y la asesora en Telecomunicaciones Sofía Fernández, cierran la lista de los 20 primeros nombres con la que Ciudadanos concurrirá en las elecciones locales del 26 de mayo al Ayuntamiento de Madrid.