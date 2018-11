Causapié argumenta que evitar la exaltación de dictadores "no va de la izquierda, va de la democracia"

Actualizado 02/11/2018 12:34:32 CET

Cree que llevar a Franco a la Almudena "coloca a la Iglesia en un sitio donde no debe estar en una democracia"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha defendido que "recuperar la memoria histórica, la memoria democrática, no tener espacios de exaltación de dictadores, debería ser algo que defendieran todos porque esto no va de la izquierda, esto va de la democracia".

Lo ha hecho en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, en la que cree que llevar al dictador Francisco Franco a la catedral de la Almudena "coloca a la Iglesia en un sitio donde no debe estar en una democracia".

"Me asombra que la derecha de este país siga empeñada y criticando este tipo de actuaciones cuando tendríamos que estar juntos en intentar quitar el nombre de un señor en una calle del que todo el mundo sabe que ha estado en la dictadura", ha defendido en torno a la ley de Memoria Histórica y con el cambio en el callejero emprendido por el Ayuntamiento de Madrid.

Sobre el posible traslado de los restos del dictador a la Almudena, Causapié ha apuntado, como el gobierno, que la catedral podría convertirse en un punto de exaltación de la dictadura, de modo que iría en contra de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. "Yo no soy católica pero si lo fuera no me gustaría que Franco estuviera en un templo católico porque coloca a la Iglesia en un sitio donde no debe estar en una democracia. La catedral de la Almudena es patrimonio de todos los madrileños", ha planteado.

"No es bueno que esté en la Almudena. Otra cosa es que haya acuerdo, que haya un proceso de normalidad democrática para que todo lo relacionado con Franco no sea un conflicto permanente en este país", ha rematado.