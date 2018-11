Causapié pide "diálogo, acuerdo y encuentro" entre las instituciones "a favor de la salud de los madrileños"

Publicado 09/11/2018 13:39:05 CET

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha pedido "diálogo, acuerdo y encuentro" entre las instituciones y "un esfuerzo compartido y consensuado entre todos los grupos políticos" a favor de la salud de los madrileños.

A su llegada a la Plaza Mayor, donde ha asistido a la misa por la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, Causapié ha deseado "concordia" entre los políticos, con Madrid Central como telón de fondo. "Sería mucho mejor el diálogo en vez de la confrontación para resolver problemas tan importantes como el cambio climático, la mejora del aire, el esfuerzo a favor de la salud de los madrileños", ha transmitido.

"La verdad es que abrir los medios de comunicación por la mañana a veces se hace muy difícil cuando sólo encontramos confrontación. No son ustedes (a la prensa) los responsables sino somos quienes nos dedicamos a la vida política porque muchas veces, antes de las elecciones próximas, lo que hacemos es confrontar", ha diagnosticado.

PIDE UNA "BUENA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN" AL AYUNTAMIENTO

La socialista ha pedido "diálogo, acuerdo y encuentro entre las instituciones, entre la Comunidad y el Ayuntamiento, y entre los grupos políticos, para que Madrid Central sea una realidad con garantías para los ciudadanos". También le ha pedido al Consistorio "una buena campaña de información para que todos los ciudadanos y ciudadanas se sientan parte implicada con la defensa de la salud".

Purificación Causapié ha negado una vez más que exista confrontación en el seno del PSOE sobre Madrid Central. "No, no es cierto, no hay ninguna confrontación, hay un acuerdo absoluto en el Partido Socialista y creo que si el diálogo y la convivencia que tenemos en este momento en el PSOE se reflejara en el conjunto de las fuerzas políticas en el diálogo institucional que debería haber, las cosas se resolverían". "Sin duda compartimos el proyecto político para la ciudad de Madrid y también el proyecto de Madrid central, sin duda", ha reafirmado.

Causapié ha puesto la "humanidad" por encima de todo en este día de la Almudena y ha recordado a los más vulnerables, a los migrantes y las personas que se sienten solas, como muchos mayores.