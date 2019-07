CC.OO. cifra que las horas extras no retribuidas equivalen a 67.000 empleos en la Comunidad

Publicado 09/07/2019 15:24:12 CET

CC.OO. ha calculado que las horas extras no retribuidas equivalen a 67.000 empleos en la Comunidad de Madrid, región que está a la cabeza tanto de las horas extra que no se pagan como del exceso de horas por jornada habitual superior a la pactada y que no

se retribuyen.

En total, y teniendo en cuenta solo a los trabajadores y trabajadoras con jornada completa, supone 2,7 millones de horas de prolongación no retribuida de jornada a la semana, que equivalen a 67.000 empleos en la región, una quinta parte del paro registrado en la región, ha informado el sindicato en un comunicado.

El 60 por ciento de las horas extraordinarias que se realizan no se pagan, han indicado a partir de un análisis de la EPA. En concreto, una cuarta parte de los 11 millones de horas semanales trabajadas y no pagadas que se hacen en España se realizan en Madrid.

La prolongación no retribuida de jornada afecta en Madrid a 252.000 trabajadores y trabajadoras a jornada completa siendo la primera Comunidad en número de personas afectadas. De media soportan 10,6 horas

semanales de extensión no retribuida, por lo que pueden superar las 50 horas de jornada.

"Este exceso de jornada afecta a sus condiciones de vida y trabajo en forma de pérdida salarial, exceso de carga de trabajo y deterioro de la salud, disponibilidad de tiempo para la conciliación, la formación y los proyectos personales", ha indicado el sindicato.

En términos económicos, las empresas dejan de pagar al año 3.221 millones de euros por esa prolongación no pagada de jornada. Representa el 28 por ciento del coste laboral no pagado que se registra en España se produce en la Comunidad de Madrid.

Por sectores, en el conjunto del Estado los servicios concentran el 74 por ciento de la prolongación laboral no remunerada. Industria, comercio y hostelería son los sectores con más volumen de horas pero servicios financieros y seguros, electricidad, gas, agua, servicios profesionales, técnicos y científicos son los que registran una mayor incidencia.

CC.OO. de Madrid considera que la prolongación no retribuida de jornada, además de "un fraude para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras", es un elemento que "impide la distribución de la riqueza y acentúa la desigualdad como una vía más de precarización laboral".