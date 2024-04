Centenares de vecinos se manifiestan en Hortaleza contra los "recortes" en las fiestas del distrito: "Es nuestro barrio"

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Centenares de vecinos se han manifestado este sábado en Hortaleza al grito de 'Es nuestro barrio' contra los "recortes" en las fiestas del distrito, asociados a la mengua "en materia de participación ciudadana".

Con pancartas con mensajes como 'Hortaleza se respeta' y clamando consignas como 'Sin participación vecinal, fracaso total', unas 250 personas, según han informado fuentes policiales a Europa Press, han participado en la protesta, convocada en la Calle El Provincio a las 12 horas.

Al ritmo de una batucada y acompañados del ruido de cacerolas y silbatos, los vecinos del distrito han denunciado la "pésima gestión" política de la zona. A la manifestación han acudido los concejales del Grupo Municipal de Más Madrid, Miguel Montejo y Lucía Lois.

La presidenta de la Asociación Vecinal Villa Rosa, María del Carmen Lostal, ha manifestado su rechazo a las políticas y la "pasividad" del actual concejal presidente de la Junta Municipal de Hortaleza, David Pérez.

"Con estos recortes, se quiere de alguna forma quitar de en medio el tejido asociativo de los distritos", ha denunciado en este sentido.

Según ha explicado la portavoz, el concejal argumentó que estos "recortes" se producen por la venta de alcohol en dichos festivos. Sin embargo, ha detallado, el único alcohol que se vende en estas fechas es el ofrecido en una barra, instalada para sufragar los gastos que se autogestionan con las distintas actividades: "si viene un grupo de música, habrá que pagarlo", ha recalcado.

Lostal ha pedido que haya un "diálogo" con los vecinos y ha asegurado que el motivo por el recorte de las actividades, de carácter "general", no puede ser el alcohol.

"Las asociaciones vecinales mejoran la vida en los barrios y la actitud de David Pérez es parte de un sectarismo político que no vamos a permitir", ha destacado por su parte el concejal de Más Madrid Miguel Montejo.

El edil, que ha participado en la marcha por el 'Sí a las fiestas de Hortaleza', ha calificado de "chorrada" la explicación del concejal sobre la razón que reside tras los recortes. "La excusa que da el concejal debería llevarle a denunciar la anterior Junta Municipal, también gobernada en coalición por los populares, porque la fiesta se hizo sin ningún problema", ha señalado.

Por su parte, la concejala Lucía Lois ha afirmado que el presidente del distrito "ni conoce ni le importa lo más mínimo Hortaleza".

Según ha manifestado, Pérez está poniendo en práctica "la más sectaria de las políticas del Partido Popular madrileño", con un "ensañamiento contra el tejido asociativo sin precedentes", que sólo puede explicarse por "una obsesión ideológica", ha apuntado.

"Ya lo vimos cuando canceló la feria de asociaciones el año pasado o cuando recortó a casi la mitad las subvenciones municipales de entidades ciudadanas, ahora ha dejado a una ventana de eventos organizados por asociaciones fuera del calendario de fiestas de los distritos", ha señalado Lois.

Asimismo, la concejala ha hablado del intento de "decretar una ley seca" al prohibir el consumo de alcohol en las fiestas de iniciativa popular. "Dice que es por una cuestión de salud pero entonces porque si en unas y en otras no", ha cuestionado.

De esta forma, ha calificado de "mordaza a la ciudadanía" esta iniciativa. "Lo que está haciendo es impedir una vía de financiación muy importante para las actividades cotidianas que hacen estas entidades de manera gratuita y abierta a los vecinos durante todo el año", ha concluido.

"DECADENCIA" DEL BARRIO

Pablo, jubilado y vecino de Hortaleza desde hace 64 años, ha presenciado la "decadencia" del distrito, especialmente desde hace dos años. "Estoy quemado. Cada vez que la política toca algo, lo estropea. No hay dinero para estas fiestas, pero sí para tantas otras", ha lamentado en declaraciones a Europa Press.

"Me da mucha pena. Veo que cada año todo empeora. Se ha luchado mucho por todo esto y se está perdiendo", ha expresado también Julia, vecina de 85 años, quien ha contado a Europa Press que en protestas como esta siempre se persona. "El barrio está hundido", ha recalcado, al tiempo que ha reivindicado el valor este tipo de fiestas. "A mí me han quitado el hambre muchos Melonares cuando no había dinero".

Son muchos los jóvenes que se han reunido para denunciar estos recortes. Es el caso de Álex, quien también ha reivindicado "la presión ejercida desde el Gobierno Municipal para recortar el asociacionismo en el barrio".