CEO de Madrid Destino niega irregularidades contables y la oposición arremete contra la "opacidad en la contratación"

El CEO de Madrid Destino, Antonio Fernández Segura, ha negado la existencia de irregularidades contables en la empresa mientras que la oposición ha destacado del informe elaborado por Intervención la concatenación de contratos con algún caso derivado de 2012, la superposición de contratos en una misma persona, opacidad en la contratación y falta de oportunidades. La auditoría se presenta ahora, dos años después de haber sido solicitada y aprobada por el Pleno.

La portavoz socialista de Cultura, Mar Espinar, ha destacado en la comisión del ramo que el informe de auditoría pone sobre la mesa la falta de un número cerrado de empleados en Madrid Destino, ejemplo de que Ahora Madrid es "especialista en sembrar el caos". También ha sacado a relucir "las irregularidades incontables en los procesos" en una situación por la que el Gobierno trata de hacer "luz de gas a la oposición".

Segura ha comenzado su intervención recordando la situación a la que llegó Madrid Destino, resultante de la fusión de tres sociedades con firma del PP, caracterizadas por "operaciones inmobiliarias inadecuadas, con una sobrevaloración de los activos, con un ERE (en Madridec) considerado no adecuado a derecho, con una sentencia que dice que Madridec incumplía los principios contables" o con la descapitallización de los recursos humanos de MACSA, lo que explica "muchas de las dificultades al dotar a los teatros de personal técnico".

Con el actual Gobierno "se incrementa la actividad, se diversifica la financiación y se producen cambios en la composición de los equipos directivos, que se ven reducidos". En cuanto al informe de Intervención sobre Madrid Destino, el consejero delegado ha subrayado que la auditoría no observa deficiencias que afecten a la gestión de los recursos y que los gastos de personal son razonables, con observaciones en lo que se refiere a las horas extraordinarias y los despidos.

"Cumplimos con las normas contables y se adecua, aunque no sin deficiencias, a la gestión financiera" dándose "un cambio sustancial con respecto a la situación anterior", ha destacado el consejero-delegado, que ha puesto sobre la mesa la mejora de un clima laboral crispado y que se materializará con la firma futura del convenio colectivo. Sí ha entonado el 'mea culpa' en déficits señalados por el informe, en todo caso "admisibles y corregibles". Algunos aspectos ya han sido mejorados desde 2017, ha dicho.

El CEO de Madrid Destino cree que la empresa necesita un sistema de planificación de los recursos humanos, una auténtica Relación de Puestos de Trabajo, planes de formación de la plantilla más adecuados, una mejora en los procesos internos relacionados con las horas extras o una justificación de los motivos de exclusión de los candidatos. Pero ese programa de reformas "sólo es viable si hay compromiso del consejo de administración de la sociedad".

La portavoz de Cultura del PP, Isabel Rosell, ha criticado al CEO los reproches que ha hecho a la anterior gestión cultural de la ciudad porque no cree que vaya a ningún lado la estrategia del "y tú más". En su intervención sobre el informe de Intervención, la edil ha remarcado la relevancia de las aportaciones municipales a la empresa (casi un 90 por ciento desde 2016). No le vale la justificación de que se debe a que hay más actividades porque "no se miden y no se establece si valen la pena". También ha afeado que las aportaciones municipales se realicen en el 89 por ciento de los casos en el último trimestre.

En cuanto a las aportaciones municipales, la socialista Mar Espinar ha señalado que no hay soporte documental que recoja la definición de objetivos de financiación que justifiquen los fondos y el destino de los remanentes produciéndose una "indeterminación en las necesidades de financiación de las actuaciones", sumado a "errores contables en los ingresos y gastos de las cuentas".

La edil de Cs Sofía Miranda ha afeado a la dirección que no cuenten con "una cifra cierta de empleados". "¿No saben cuántas nóminas pagan a final de mes?", ha lanzado. Otra de sus dudas se centra en las indemnizaciones, que han pasado de los más de159.000 euros en 2015 a los más de 658.000 euros sólo un año después, un aumento del 74 por ciento que ronda el medio millón de euros. "¿Se limitaron a las purgas?", ha cuestionado.

Sobre los procesos de selección, la concejala Miranda ha señalado que, en virtud del informe de 2016, éstos eran "opacos y generaban indefensión entre los aspirantes" atentando contra la publicidad, transparencia y profesionalidad que exige el Estatuto Básico del Empleado Público en cuanto a los seleccionadores. Miranda ha terminado asegurando que le pone "los pelos de punta" especialmente la concatenación de contratos, incluso se da el caso de una persona contratada así desde 2012, que lo que hace es "precarizar el sector cultural".

Segura ha contestado que si las aportaciones se hacen en el último trimestre del ejercicio es por una mera cuestión de caja y sobre el número del personal, el consejero-delegado ha indicado que va cambiando durante el año porque "una cosa es el personal previsto en el presupuesto, una previsión de futuro, y otra son las altas y bajas o la foto fija de la plantilla en un día, distinta a la plantilla media".

En cuanto a la transferencia de créditos, Fernández Segura ha señalado que "no hay errores contables", como lo demuestra el hecho de que las cuentas "están auditadas". "Otra cosa es que en un momento dado se haya imputado un gasto a otra cuenta. Cuando la auditoría detecta un error se corrige", ha declarado. Sobre la concatenación de contratos, Fernández Segura ha contestado que cualquier trabajador eventual puede presentarse a las convocatorias de libre concurrencia para cumplir con el principio de igualdad.