La C-5 de Cercanías finaliza en Atocha las mañanas de este fin de semana por obras

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de línea C-5 (Móstoles-El Soto-Humanes) iniciarán y finalizarán su recorrido en Atocha hasta las 10 horas durante este fin de semana por obras de Adif en la infraestructura de la estación de Atocha.

De este modo, los viajeros de la C-5 que deseen continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar transbordo a otro tren de la C-5 en esta misma estación.

El resto de la jornada del sábado y domingo se mantendrá el recorrido habitual. Estas alteraciones del servicio se repetirán durante el fin de semana del 24 y 25.

Renfe ha explicado que el objetivo de estos trabajos de mejora, que tienen como consecuencia esta modificación del servicio, es ampliar la capacidad de la estación de Atocha en beneficio de las líneas C-3, C-4 y C-5.

En este sentido, la empresa ferroviaria ha explicado que se ha elegido realizar esta obra en fin de semana, cuando la afluencia de viajeros es menor, para que la afectación a los viajeros sea la menor posible.