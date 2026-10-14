Reabre la estación de Sol tras finalizar el operativo ante aglomeraciones

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los accesos a la estación Sol de la red de Metro y de Cercanías de Madrid han reabierto al público sobre las 13.30 horas de este miércoles una vez finalizada la operativa ante aglomeraciones ordenada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta zona, donde desde el pasado 26 de septiembre está instalada una acampada reivindicativa por la vivienda y donde se han congregado también manifestantes por la huelga educativa.

En concreto, se había ordenado el cierre de las entradas a la céntrica estación ubicada en la Puerta del Sol, aunque se podía realizar transbordos entre las líneas C-3 y C-4 de Cercanías, que ahora vuelven a prestar su servicio habitual, según informa Cercanías Madrid en redes sociales.

Por su parte, la red de Metro también ha recobrado la normalidad en la estación de Sol, donde a pesar del cierre se ha garantizado durante la mañana la correspondencia de viajeros en las tres líneas que pasan por ella, las líneas 1, 2 y 3 del suburbano, ha indicado en un mensaje en la red social 'X'.