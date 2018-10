Los cheques guardería de la Comunidad llegarán a 33.000 niños de hasta 3 años el próximo curso

Publicado 27/02/2018 14:54:14 CET

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los cheques guardería de la Comunidad de Madrid llegarán a 33.000 niños de hasta tres años el próximo curso 2018/2019, 600 más que en este, gracias a una inversión de 36,6 millones de euros.

Según ha informado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, en rueda de prensa, el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de las becas para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada.

Las cuantías de las becas serán de 100 o de 160 euros mensuales en función de la renta y beneficiarán fundamentalmente a las familias en las que trabajen ambos cónyuges.

Para obtener estas ayudas, la renta per cápita familiar no podrá superar el límite de 25.000 euros, cualquiera que sea la puntuación total obtenida. De esta forma, una familia compuesta por dos adultos y dos hijos que supere los 100.000 euros de renta anual no podrá acceder a la ayuda.

Las becas de la convocatoria para el próximo curso, que realizan conjuntamente se destinarán a las familias cuyos hijos hayan nacido antes del 1 de noviembre de 2018 y vayan a matricularse en cualquiera de los cursos del primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada autorizados por la Comunidad.

Los niños no nacidos en el momento de presentar la solicitud podrán disponer de la ayuda, siempre y cuando sus padres aporten un certificado médico en el que conste la fecha probable del parto.

PUNTUACIÓN EN LAS AYUDAS

Obtendrán 7 puntos las familias en las que los padres trabajen a jornada completa, cuando exista un solo progenitor y también trabaje todo el día o cuando uno de los padres o tutores esté trabajando a tiempo completo y el otro tenga un impedimento para atender a su hijo.

Las mismas situaciones anteriores se valorarán con 5 puntos si se trabaja a tiempo parcial. También se puntuará a las familias numerosas y a los padres o hijos con discapacidad y las situaciones socio familiares justificadas por los Servicios Sociales.

Además, se dará más facilidades para acceder a las ayudas a las familias con víctimas de violencia de género y también podrán obtenerlas los mayores de 3 años que por necesidades educativas especiales deban permanecer un año más en el primer ciclo de Educación Infantil.