Unos chicos consiguen que su equipo de fútbol se llame 'Elche Nike' y el político de Podemos lo acoge con humor

Publicado 18/10/2019 13:47:22 CET

LAS ROZAS, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos jóvenes de Las Rozas han conseguido que su equipo de fútbol 7 se llame 'Elche Nike F.C', en clara referencia al secretario de Acción de Gobierno e Institucional de Podemos y candidato de Unidas Podemos al Congreso por Zaragoza, Pablo Echenique, quien lo ha recibido con humor al aclarar que no le ofende.

En declaraciones a Europa Press, la madre de uno de los chavales, Marta Ferrero, ha explicado que los jóvenes, de 17 años, fueron a inscribir el nombre del equipo en la liga municipal, donde "suele ser costumbre" que "los nombres sean poco serios".

"Ellos habían pensado en una equipación de color verde como la del Elche y al ser de la marca Nike, hicieron el juego de palabras para llamar al equipo Elche Nike F.C. Cuando apareció el nombre del equipo en el listado de inscritos, figuraba al revés, como Nike Elche, al parecer, por que se parecía al nombre del político, por si se fuera a molestar", ha añadido.

Explica la madre que se puso en contacto con el gabinete de Pablo Echenique para comunicarle la situación y que fue el propio político quien le llamó por teléfono y le dijo que "era muy gracioso". "Me dijo que no había problema, que le encantaba la idea del nombre y que incluso vendría a verlos jugar", ha subrayado.

Ferrero ha explicado que el Ayuntamiento ha confirmado que se ha modificado el nombre del equipo y que los jóvenes están "tan contentos" con la "trascendencia que se ha dado" a lo ocurrido.

"Se trata de una anécdota divertidísima. Incluso, el propio Pablo Echenique, se ha hecho seguidor de la cuenta del equipo en Instagram, @elche_nike_f.c", ha indicado.

NOMBRE DEL EQUIPO YA MODIFICADO

Por su parte, fuentes municipales han confirmado a Europa Press que el nombre del equipo ya está modificado a su denominación original. "Lo habían cambiado por si podía resultar ofensivo y cuando llamó la madre al concejal y le dijo que había hablado con Echenique y que no tenía ningún problema se corrigió", han concluido.

"AÚPA ELCHE-NIKE"

Por su parte, en su cuenta de Twitter, Echenique ha reconocido que el nombre del equipo no le ofende. "Unos chavales de Las Rozas llaman a su equipo "Elche-Nike" (...) Claro que no me ofende. Como dice @abeatocordoba , ¡aúpa Elche-Nike!", recoge en su mensaje.