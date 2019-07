Cibeles de Cine anuncia su programación de agosto y septiembre tras recibir 6.200 espectadores desde su apertura

Publicado 16/07/2019 12:35:52 CET

Cibeles de Cine, que continúa en agosto en la Galería de Cristal de CentroCentro, por la que han pasado 6.200 espectadores desde su apertura el 29 de junio, ha presentado este martes la segunda parte de su programación, con títulos como 'Dolor y Gloria' y 'Bohemian Rhapsody'.

La pasada edición por estas fechas Cibeles de Cine había atraido a 5.000 espectadores, según ha informado la organización en un comunicado.

Las sesiones continuarán hasta el 12 de septiembre, con proyecciones en versión original, excepto las familiares de los sábados, en las que las películas serán dobladas.

Dentro de la programación destacan los domingos dedicados al cine clásico, los títulos de culto de los 80 y 90, y los últimos éxitos nacionales e internacionales de la temporada.

En cuanto a los clásicos, Cibeles de Cine rinde tributo al estudio de Hollywood 20th Century Fox, de manera que entre agosto y septiembre se podrán ver los siguiente títulos: 'Dos en la carretera' (1967), 'All that jazz' (1979), 'El jovencito Frankenstein' (1974), 'The Rocky Horror Picture Show' (1975), 'La jungla de cristal' (1988), 'Eduardo Manostijeras' (1990), 'El club de la lucha' (1999) y 'Moulin Rouge!' (2001).

Otros títulos pertenecientes a los Sunday Classics, serán 'Ser o no ser' (1942), 'El crepúsculo de los dioses' (1950), 'Cantando bajo la lluvia' (1952), 'Con faldas y a lo loco' (1959) y 'Desayuno con diamantes' (1961).

La programación dedicada a la nostalgia y al cine de culto la completan 'Apocalypse Now' (1979), 'Blade Runner' (1982), 'Los Goonies' (1985), y 'Cinema paradiso' (1988), además de dos sesiones que incluirán bailes latinos antes de la proyección de 'Grease' (1978), y bailes swing antes de 'Dirty Dancing' (1987).

Dentro de la categoría de cine de autor, Cibeles de Cine ofrece 'Cafarnaúm', 'Las herederas' y 'La mujer de la montaña', esta última organizada junto al festival de cine documental y progreso sostenible Another Way Film Festival. A estas se suman la aclamada 'Dolor y Gloria', y las coproducciones hispano argentinas 'El cuento de las comadrejas' y 'El Ángel'.

Las sesiones familiares de los sábados, dobladas al castellano, incluyen desde proyecciones con sabor ochentero, como 'Dentro del laberinto' y 'Los Goonies', hasta títulos más recientes como 'Aladdin', 'El Rey León' y 'Toy Story 4'.

Las protagonistas de los Oscar seguirán compartiendo cartelera, a la que volverán 'Green Book', 'Ha nacido una estrella' y 'Bohemian Rhapsody', tras agotar todas sus localidades en sus proyecciones de julio. También se incluirán éxitos actuales de la cartelera como 'Érase una vez en Hollywood', 'Yesterday', 'The Old man and the Gun', 'En los 90' y 'El gordo y el flaco'.

Además, durante todo Cibeles de Cine, los espectadores podrán participar en las actividades especiales y eventos temáticos que regularmente se celebran en torno a las películas programadas.

Desde las 20.00 horas y hasta el inicio de la proyección a las 22.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una cuidada oferta de restauración en la zona Bar & Lounge, decorada con mobiliario y atrezzo de cine que ha formado parte de muchos de los rodajes más importantes de la cinematografía española.

Como complemento a la cartelera de cine, los asistentes también podrán disfrutar una exposición aérea producida por Clorofila Digital, que consiste en una selección de coloridos retratos cinematográficos de estilo pop creados por la artista francesa Flore Maquin.

El patio de butacas se compone de 700 sillas con cojines, la imagen es en alta definición y las películas se escuchan a través de auriculares inalámbricos que garantizan la inmersión y la calidad de la experiencia.

El precio de la entrada general es de 6 euros y también hay entradas combinadas por 12 euros que incluyen cena o mojito o menú de palomitas, disponibles únicamente a través de la web.