Cibeles repartirá mascarillas gratis a la población vulnerable pero no hará una distribución generalizada como pedía Vox

"¿Cree que los impuestos que pagan los madrileños van a pagar las mascarillas a la familia de Amancio Ortega?", ha preguntado la portavoz del Ejecutivo a Vox

Los votos favorables de Vox, PSOE y Más Madrid, con el rechazo de PP y Cs, han sacado adelante una propuesta de los de Ortega Smith, transaccionada por Más Madrid, para que el Ayuntamiento reparta gratuitamente mascarillas a la población vulnerable, unas 120.000 personas según el grupo que tiene a Rita Maestre de portavoz. Lo que no se hará será una distribución generalizada para vecinos a partir de 6 años como pedía Vox.

La portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, ha tumbado ese reparto generalizado de mascarillas que proponía Vox para mayores de 6 años --financiadas por la Comunidad y con una exención del IVA por el Estado-- porque, según sus cálculos, supondría un coste a las arcas municipales de 400.000 euros al día.

"¿Cree que los impuestos que pagan los madrileños van a pagar las mascarillas a la familia de Amancio Ortega?" y las cinco familias más ricas según 'Forbes', ha preguntado la portavoz del Ejecutivo al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. "Hablar de costes cuando hablamos de vidas humanas no lo entiendo", ha replicado el concejal.

La edil del PP ha tachado la proposición de Vox de "populista" y pura "demagogia". "Hay que ayudar al que no puede, no al que puede", se ha sumado la concejala socialista Mercedes González. El edil de Más Madrid Miguel Montejo ha propuesto una enmienda in voce para que se le entreguen mascarillas a las 120.000 personas en vulnerabilidad extrema, más geles a los colegios públicos, "que ahora están pagándolas de sus cajas". Esta medida no superaría los 4 millones de euros.

Ortega Smith ha aceptado la enmienda in voce y se ha abierto al uso de mascarillas reutilizables. En cuanto al IVA, el edil ha citado a países como Bélgica, Italia u Holanda donde "el IVA es cero".

