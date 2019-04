Cierran sin incidencias los colegios electorales en Madrid

Publicado 28/04/2019 20:45:34 CET

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los colegios electorales en la Comunidad de Madrid han cerrado este domingo a las 20 horas, tras una jornada que se ha desarrollado sin incidencias relevantes.

Como incidente puntual, según informó la delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Vera, la fachada de la sede nacional del PP en la calle Génova ha amanecido con un lazo amarillo pintado, que ha sido limpiado a primera hora de la mañana.

También ha aparecido cartelería y propaganda de diferentes partidos en algunos colegios, como el de Pinar del Rey, que ha sido retirada antes de abrir las puertas. Además, el Colegio San Isidro, situado en la calle Toledo de Madrid, ha amanecido con las cerraduras inutilizadas por pegamento, que finalmente han abierto.

Por otro lado, en el Colegio Público Agustín Rodríguez Sahagún, en la vallecana calle de la Granja de San Idelfonso, no ha aparecido ningún miembro de una mesa electoral, pero al final han llamado a suplentes y la han constituido a las 9.20 horas. Además, en el colegio del municipio de La Acebeda, casi una veintena de vecinos han presentado una queja porque no figuraban en el censo y, por tanto, no han podido votar.

PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD

La participación en las elecciones generales hasta las 18 horas se ha situado en el 65,11 por ciento en la Comunidad de Madrid, lo que supone 10,63 puntos más que en las anteriores elecciones generales de 2016, según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior.

A nivel nacional, la participación se ha situado en el 60,7 por ciento con el 98 por ciento de las mesas analizadas. En las elecciones del 26 de junio de 2016 la participación a la misma hora fue del 51,21 por ciento, por lo que la participación en estas elecciones generales es 9,5 puntos superior a la de hace tres años, según los primeros datos.