Cifuentes reconoce que el 8M fue "histórico" pero defiende que no todos toman mismas acciones para combatir la brecha

Publicado 09/03/2018 12:56:04 CET

COLMENAR VIEJO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reconocido que la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fue "histórica y masiva" pero incide en que no todos toman las mismas acciones para combatir la brecha salarial y luchar por la igualdad.

Así, en declaraciones a los medios de comunicación, tras una visita a la Queresería Valdecamas en Colmenar Viejo, la dirigente madrileña ha señalado que "comparte al cien por cien" las reivindicaciones de las mujeres de la jornada de este jueves, que pedían que "la igualdad de las leyes sea una igualdad real en el día a día".

"Como no la voy a compartir si soy mujer, si me he tenido que abrir camino en un mundo de hombres desde que era muy pequeña que tuve que empezar a trabajar para pagarme los estudios", ha defendido.

Cifuentes ha incido en que "nadie" le tiene que explicar a ella lo que significan "las dificultades de ser mujer, lo que significa la brecha salarial o la discriminación". Pero, la presidenta madrileña ha defendido que no todas las personas toman "las mismas acciones para combatir eso".

En este punto ha defendido que ella, "de manera libre y voluntaria", decidió que su obligación como responsable política era trabajar para que "sea más fácil conseguir todos esos objetivos que las mujeres planteaban en la jornada histórica".

"Respeto absoluto las mujeres que quisieron hacer huelga, ir a la manifestación o que quisieron aportar su grano de arena que yo lo aporte de la mejor manera que sé hacer que es trabajando. Además en un Pleno que fue importante porque hubo una comparecencia del consejero de Política Social y Familia para hablar de la aprobación de una Estrategia de Igualdad entre Hombres y Mujeres", ha apostillado.

Cifuentes ha resaltado que lo que tiene que haber es "libertad y respeto" para que cada persona "luche por las mujeres de la forma que estima más conveniente".

La dirigente madrileña ha vuelto a insistir en que quienes desde los gobiernos tienen la oportunidad real de trabajar a favor de la igualdad de las mujeres tienen "la obligación moral de hacerlo siempre".

En este punto, sobre la expresión 'huelga a la japonesa' que uso para señalar que ella trabajaría "más si cabe el 8M por la igualdad", la presidenta autonómica ha incidido en que la hace "todos los días" porque "trabaja muchísimas horas", cosa que hace "encantada".

Pero, a Cifuentes "jamás se le ocurriría" decirle a otras mujeres que hicieran huelga a la japonesa porque es una expresión que solo se aplica a sí misma porque "bastante tienen las mujeres con la carga de trabajo que muchas tienen en los empleos y al llegar a casa".

En cuanto a si se siente interpelada por la movilización de este jueves, Cifuentes ha señalado que sí, que se siente así "a diario", porque los madrileños pueden pedirle cuentas y su responsabilidad es darla. Pero, ha hincapié en que el resto de las administraciones también tienen que llevar a cabo medidas en esta materia.

La presidenta madrileña ha sostenido que "indudablemente" sirve para algo una manifestación "masiva e importante de muchas mujeres y hombres". "La jornada de ayer fue muy importante porque hubo una visibilidad masiva en toda España. Creo que esto es algo muy positivo pero espero que realmente sirva para algo. Lo de ayer tiene que servir para que las cosas cambien", ha concluido.