Cifuentes ve "inmadura" la actuación de Cs tras levantarse de la reunión: "Lo importante es el acuerdo, no las fotos"

Actualizado 29/06/2017 12:51:58 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado este jueves que no sería "maduro" que el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se levantara de la reunión convocada hoy pues entiende, además, que lo importante es el "acuerdo de investidura" y no las "fotos".

Aguado, junto al portavoz adjunto, César Zafra, han decidido abandonar la reunión convocada en la Real Casa de Correos, donde se iba a abordar el acuerdo de investidura, después de que Cifuentes no haya acudido a la cita, pese a estar previsto en la agenda, y hayan sido recibidos por el portavoz, Ángel Aguado.

Cifuentes no ha ido a su cita con Ciudadanos porque ha acudido, a las 11 horas, a la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Rafael Garesse Alarcón, en la Facultad de Medicina, una previsión de la que se ha informado a última hora por parte del Ejecutivo autonómico.

Preguntada por qué pasaría si Ciudadanos decide levantarse del encuentro ante su ausencia, Cifuentes ha indicado que esperaba que no fuera así, porque eso "no sería maduro". Además, ha subrayado que tenía que estar "apoyando a la universidad". "Es fundamental dar respaldo a los rectores porque hemos recuperado el cauce de diálogo y mi relación con las universidades es básica", ha señalado Cifuentes preguntada por su presencia en la toma de posesión y por si ha sido una "descortesía" por su parte no haber acudido a la reunión con Ciudadanos.

En su opinión, "descortesía sería no haber" estado en la toma de posesión del nuevo rector. "Eso sería una descortesía porque es el acto más importante de la Universidad Autónoma", ha señalado Cifuentes, quien ha indicado cuando hay una reunión de trabajo, lo importante "no son las fotos ni las personas". Además, ha añadido que Garrido está "perfectamente cualificado" para estar en la reunión.

LO IMPORTANTE, LOS PROGRAMAS

Fuentes del Gobierno regional han señalado a Europa Press que lo importante "son los programas de los partidos que lo suscriben, los puntos que componen el acuerdo, y el cumplimiento del mismo" y se preguntan si para Aguado, "lo más relevante era buscar hoy una foto".

Para el Gobierno, han señalado, lo "relevante es cumplir el acuerdo y dar cuenta de ello". Y aseguran que eso es lo que han hecho porque se toman el acuerdo "en serio".

Tampoco entienden qué esperaba Ciudadanos de la reunión de hoy, "cuando por vez primera se ha adelantado a la misma unos días para difundir su valoración del grado de cumplimiento", algo que hasta ahora, aseguran las mismas fuentes, siempre habían acordado en esas reuniones.

Además, explican que lo han hecho evaluando el cumplimiento del acuerdo "por debajo" de la última reunión de seguimiento que mantuvieron en diciembre --Aguado salió cifrando el cumplimiento en el 40 por ciento al margen de lo que estuviera en desarrollo--. "Medidas que entonces validaba como cumplidas ahora no tienen para ellos esa consideración. Ciudadanos demuestra muy poco rigor", han añadido.

Por tanto, las mismas fuentes creen que da la sensación de que lo que hoy querían no era un análisis conjunto del desarrollo del acuerdo, sino "simplemente hacerse una foto, utilizando a la presidenta, o como mucho colgarse una serie de medallas".

COMPARACIÓN CON ANDALUCÍA

En todo caso, entienden que Ciudadanos no puede "quejarse" porque el Gobierno regional ha mantenido hasta ahora cuatro reuniones de seguimiento con Ciudadanos incluida la de hoy, a razón de una cada seis meses, aproximadamente; y en tres de ellas ha participado la presidenta --en todas menos la de hoy--.

Afirman que no se puede decir lo mismo en el caso de Andalucía, "donde Ciudadanos no se muestra tan exigente con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no ha acudido a ninguna reunión de seguimiento: ni lo hizo el 2 de julio de 2015, ni el 5 de octubre de 2015, ni el 30 de abril de 2016 ni el 5 de junio de 2017".

Es más, indican que en Andalucía se anunció que se creaba esa comisión de seguimiento tres días después que en Madrid. "Por tanto, el nivel de exigencia de Ciudadanos siempre ha sido muy inferior ante un Gobierno socialista que ante un Gobierno del PP. Es la característica doble vara de medir de Ciudadanos", concluyen.