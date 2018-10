Cineteca ofrece este miércoles todo un día de cine dedicado a la realidad de los adolescentes

Publicado 19/06/2018 18:04:32 CET

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cineteca Madrid acoge este miércoles todo un día de cine para narrar la realidad de los adolescentes a través del proyecto "inmersivo" de Jonás Trueba 'Quién lo impide', fruto de su trabajo durante meses con un grupo de jóvenes, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Trueba se acercó a un grupo de jóvenes durante meses hasta que la cámara ya formó parte del grupo, de manera que en 'Quién lo impide' los adolescentes son los actores y protagonistas.

El evento, que se desarrollará desde las 10 horas hasta las 23 horas, contará con encuentros, música en directo y cuatro salas de exhibición con material audiovisual inédito.

Las entradas solo se pueden adquirir en taquilla, a un precio de 3,5 euros, desde las 10 horas hasta las 23 horas. Los menores de 26 años pueden disfrutar de entrada gratuita, previa presentación en taquilla del JOBO (Joven Bono Cultural), Carné joven o DNI.

También este miércoles la Banda Sinfónica Municipal de Madrid ofrecerá un concierto, a las 20.30 horas, en el Parque de Berlín (distrito de Chamartín).

Bajo la dirección de Francisco Javier Martínez Arcos, la Banda interpretará: Plaza de las Ventas (Pasodoble), de Manuel Lillo Torregrosa; La gran Vía (selección), de F Chueca y J. Valverde; La pícara molinera (Intermedio), de Manuel Luna; Pepe Núñez (Pasodoble), de Juan Sánchez Martínez; Tango para un toreador, de Herman Chr. Snijders y fragmento de las obras de Maurice Jarre Lawrence of Arabia, Supertramp in concert y The Best of village people.

El jueves, 21 de junio, la Biblioteca Municipal Conde Duque será el escenario de un espectáculo a cargo del dúo formado por la poeta Teresa Juan y el violinista Santiago Vokram, en el que la poesía y la música conviven y se funden. La actividad se desarrollará a partir de las 18.30 horas y es gratuita.

Por otro lado, este viernes, 22 de junio, se abre el plazo de inscripción para los talleres de impresión para niños organizados en la Imprenta Municipal, que tendrán dos días de duración, los miércoles y jueves del mes de julio, en horario de 10 a 13 horas.

Los niños entre 8 y 12 años podrán disfrutar de los talleres de impresión gratuitos especialmente diseñados para ellos, en los que se muestran distintas técnicas aplicables tanto a letras como a dibujos, con materiales de uso doméstico y aptos para niños.

Las inscripciones se podrán realizar en la web www.madrid.es/imprentamunicipal, desde las 10 horas del 22 de junio, a las 24 horas del 25 de junio, y de forma presencial en la propia Imprenta, en las mismas fechas, en horario de 10 a 20 horas de martes a viernes.