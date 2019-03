Clara Serra no da por concluido que pueda haber acuerdos entre 'Más Madrid' y Podemos para ir juntos a las elecciones

Publicado 19/03/2019 13:23:01 CET

Considera que su hermana Isabel Serra es una "excelente candidata" para Podemos en la Comunidad

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y número dos de 'Más Madrid' en la Comunidad, Clara Serra, ha señalado este martes que no da por "concluida la posibilidad de que haya un acuerdo" con Podemos para concurrir de forma conjunta a las elecciones autonómicas de mayo.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Clara Serra, al ser preguntada sobre si aún "hay posibilidades" de que ambos partidos vayan en conjunto a mayo, ha asegurado que ella no va a ser quien "dé por concluida la posibilidad de que haya un acuerdo". "Hasta que no esté claro, no lo doy por cerrado. Hasta que no llegue el momento en el que se inscriban las dos candidaturas no voy a ser yo quien lo da por zanjado", ha señalado.

Sobre si considerase "positivo" que ambas formaciones fueran juntas a las elecciones regionales, ha recordado que "siempre" ha creído que es "lo mejor" pero que, en cualquier caso, "lo importante y fundamental ahora que han pasado los procesos de primarias es trabajar para que nadie se quede en casa y todo el mundo vaya a votar".

"Podría no ser dramático que la izquierda concurra con varias candidaturas. Lo verdadero importante es que todo el mundo salga a votar", ha lanzado.

En este punto, en cuanto a que ayer su hermana Isabel Serra fuera elegida candidata de la formación 'morada' para la Comunidad de Madrid, Clara Serra le ha trasladado su "enhorabuena" y ha destacado que es "una excelente candidata".

Por último, al ser preguntada sobre la información de 'ABC' que señala que el candidato de 'Más Madrid' a la Presidencia,Íñigo Errejón, "pretende llevar en sus lista a una mujer que fue condenada al pago de casi un millón de euros por ser cómplice de un fraude mercantil", Clara Serra ha señalado que la mujer "ya ha dado todas las explicaciones pertinentes".

"Se trata de un drama de familia cuando ella tenía 18 años y fue víctima y ha dado explicaciones y me remito a ellas", ha zanjado.