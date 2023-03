El Club de Lectura Rosa Luxembourg recibe el II Premio 'La mirada violeta de Leganés'

8M.- Leganés destaca la importancia de "seguir trabajando juntos por la Igualdad" en su acto central por el Día de la Mujer



MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un Salón de Actos de la Casa Consistorial de Leganés repleto sirvió ayer como escenario del acto institucional central con motivo del Día Internacional de la Mujer, dentro de una campaña del Ayuntamiento que tiene como lema 'Mujeres fuertes y libres: ¡El poder del feminismo!.

El acto, cuyo resumen emitió anoche 'Canal 33 TV de Madrid', fue abierto por la concejala de Igualdad, Elena Ayllón, y estuvieron presentes diversas asociaciones y entidades de la ciudad, vecinos y vecinas que se quisieron sumar a esta jornada de lucha por la igualdad, así como concejales del equipo de Gobierno y de la corporación.

Durante su intervención, Ayllón destacó que "la igualdad no es solo un asunto de mujeres, necesitamos a todos, porque de lo contrario la igualdad no va a ser plena", añadiendo que "tenemos que seguir trabajando, no podemos permitirnos ni un paso atrás".

Tras ella, fue el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, el encargado de tomar la palabra en el acto institucional de este 8 de marzo. "El poder del feminismo sois todas y cada una de vosotras", lanzó para trasladar un mensaje para el futuro: "que el poder del feminismo se sostenga gracias al trabajo de todos y cada uno de nosotros".

La concejala de Igualdad y Olga Magán, psicóloga del área de Igualdad, pusieron voz al manifiesto realizado por el Consejo Sectorial de Igualdad para este 8 de marzo de 2023. En él se busca "hacer un llamamiento a la responsabilidad de todo el movimiento feminista hoy como una obligación debida para con las futuras generaciones". "Reforcemos pues nuestras convicciones en defensa de la igualdad real, articulando un mensaje de unidad frente al patriarcado. Un mensaje que deseamos que se manifieste a través de leyes que consoliden los avances sociales que propugnamos", añadió.

A continuación, el propio alcalde fue el encargado de entregar el II Premio 'La mirada violeta de Leganés', que, en este 2023, recayó en manos del Club de Lectura Rosa Luxembourg por potenciar la igualdad entre hombres y mujeres a través de la literatura. Su fundadora, Carmen Ferreras, recogió este galardón, diseñado por los chicos y chicas del Grupo Amás.

El acto institucional se cerró con la interpretación de la obra 'Trio-miniaturen op 18 nº 3 de Paul Juon' a cargo del trío de cuerda formado por alumnas y profesoras de la Escuela Municipal de Música Manuel Rodríguez Sales de Leganés. Un cierre que levantó los aplausos de todos los asistentes al acto.

MARCHA POR LA IGUALDAD

Además, las calles del centro de Leganés vivieron ayer una nueva edición de la iniciativa 'Metrominuto', que, en esta ocasión, llenó de color morado las principales vías del centro de nuestra ciudad. Según explicó Elena Ayllón a 'Canal 33 TV Madrid', decenas de mujeres y hombres han partido del Centro Municipal Rosa Luxemburgo para conmemorar este día con una marcha, en la que han recordado a mujeres que han dejado su huella en la historia.

La marcha, que comenzó en el parque Polvoranca, pasó por la Calle Juan Muñoz, por la Universidad Carlos III y por la Plaza de España, contó con un gran colorido y finalizó su recorrido en la Casa Consistorial.

"Ha sido impresionante. Han colaborado y participado cantidad de mujeres y hombres, muchos del centro de mayores, que han recorrido muchas zonas de Leganés y se han ido parando en distintos puntos y nombrando a las mujeres que se han elegido para formar parte de las aulas del Centro Rosa Luxembourg y se ha ido hablando de ellas en todas estas caminatas", señaló.

Las 5 aulas del centro tendrán los siguientes nombres: Hermanas Mirabal, en homenaje a las hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 a manos de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo; Marie Curie, física y química con dos premios Nobel; Margarita Salas, bioquímica e investigadora española; Hipatia de Alejandría, matemática, filósofa y maestra neoplatónica griega; y Maruja Mallo, artista de la generación del 27 e impulsora del grupo de 'Las sinsombrero'.