Los clubes deportivos madrileños buscan más financiación para que jóvenes de alta competición ganen en experiencia

Adriana Cerezo, sobre unos JJOO en Madrid: "Me encantaría; sería una oportunidad que beneficiaría a todos los deportistas"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adriana Cerezo Iglesias descubrió que le gustaban las artes marciales cuando su abuelo le ponía las películas de Bruce Lee o Jackie Chan que llegaban con los periódicos. En su caso, comenzó a practicar el Taekwondo a los 4 años, pero ella tiene claro que fue lo "imprescindible" para competir en varios campeonatos y conseguir la medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos: su club deportivo Hankuk.

"Cuando miro un resultado se me ve a mí porque he sido la persona que ha hecho lo que tenía que hacer en el momento indicado, pero para que eso suceda hay muchas personas detrás. Son mis piezas claves", ha asegurado Cerezo en una entrevista con Europa Press.

La joven taekwondista, natural de Alcalá de Henares, ha conseguido organizarse para tener tiempo para estudiar y entrenar, siempre desde un plan planteado desde la "calma" para aprovechar todas las oportunidades que lleguen.

Después de lo vivido en Tokio, y lograr colgarse la plata en sus primeros Juegos Olímpicos, que Madrid pueda ser sede de unos JJOO algún día le llenaría de ilusión: "Me encantaría porque, personalmente como deportista, sería una experiencia increíble tener a tu gente presente y animándote, ya que estás en casa". Además, sería una oportunidad para una "mayor inversión" en el deporte que "beneficiaría" a todos los deportistas.

Cerezo ha explicado que al comienzo sus padres pagaban todos los viajes que realizaban para los campeonatos, hasta que firmó hace unos años un contrato con su club deportivo. Tras su actuación en los Juegos Olímpicos, mucha más gente ha contactado con ella y le ha dado más visibilidad, pero antes no había recibido tanta ayuda.

"He tenido suerte porque considero que competir es lo mejor. Yo deseo que aquellas personas que no tienen esa posibilidad de permitírselo puedan conseguir eso medios. Hasta hace no mucho hemos cobrado becas, pero al final lo hemos sacado porque había oportunidad", ha expresado la alcalaína.

Cerezo lo tiene claro: "No seremos como el fútbol o el baloncesto porque no generamos tanto, pero me gustaría darle un poco más de voz y que vean cómo es este deporte para que descubran algo que nunca habían conocido", ha asegura cuando se le pregunta sobre la visión que se ha dado este año al Taekwondo.

EL ESFUERZO DE "AUTOFINANCIACIÓN" PARA COMPETIR

Su ejemplo ha provocado que los alumnos de su club, Hankuk, quieran practicar desde este deporte primera hora y que "previsiblemente" superen las cifras de la pandemia, que se situaban en los 200 participantes, donde los competidores son un 5% del total y los de alta competición un 1%, constata su entrenador y director técnico del club deportivo, Jesús Ramal.

Ramal, que ha subrayado el gran talento de Adriana Cerezo, celebra que con el resultado conseguido en Tokio pueda verse todo el proceso en el que han trabajado junto a otros jóvenes.

Sin embargo, ha asegurado que necesitan "una mayor financiación" para los equipos de alto rendimiento ya que requieren otro tipo de "exigencias" con la búsqueda de la "excelencia". De hecho, ha recalcado que han hecho un gran esfuerzo de autofinanciación y que siempre han intentado aprovechar cualquier evento que hacen en el exterior para participar en el mayor número de competiciones posibles.

AYUDAS Y APUESTA POR EL DEPORTE BASE

La Comunidad de Madrid destinó en 2020 dos millones de euros a ayudas al deporte, concediéndose 206 ayudas a equipos pertenecientes a 186 clubes deportivos, según fuentes de la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid. Actualmente, este apoyo ha aumentado hasta los 2,5 millones.

El objetivo de estas ayudas es convertir al deportista, los clubes y las federaciones en los referentes del deporte de competición con estos programas, algo que consideran "fundamental" y "prioritario" para que puedan alcanzar los más altos niveles de excelencia deportiva.

En declaraciones a Europa Press, el viceconsejero de Deportes, Alberto Tomé, ha subrayado que el Gobierno regional apuesta también por acciones que "redundan en beneficio" a los deportistas. Así, cuenta con programas para la detección de talentos, la inserción sociolaboral del deportista de alto rendimiento o el reconocimiento de la condición de deportista de alto rendimiento de la Comunidad de Madrid.

El primero está dirigido para los deportistas que, desde edades tempranas manifiesten niveles de habilidad extraordinarios en competencia motriz, y que les permita llegar hasta un alto rendimiento deportivo que les sitúe en condiciones de obtener resultados del máximo nivel.

El siguiente trata de paliar la dificultad que supone el desarrollo de carreras profesionales complementarias a sus carreras deportivas, y conseguir así que los éxitos deportivos se complementen con su formación académica. Y el último beneficia en la reserva de plazas en universidades de un 3% a un 5%, según la universidad marca dentro de estos límites el porcentaje, además de reserva de plazas en institutos y formación profesional.

EVITAR LA DESAPARICIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS

Lo que parece clave es el apoyo al deporte desde su base, algo "primordial" para el Ayuntamiento de Madrid, competente en la capital en el deporte base, es decir, en actividades deportivas dirigidas a los pequeños y jóvenes, que impulsen la práctica deportiva e incentiven que haya deporte profesional. La delegada de Deportes del consistorio, Sofía Miranda, ha señalado que se puede ayudar a los clubes a través de la mejora en instalaciones deportivas, por ello, están proyectando nuevas construcciones en la capital.

"Durante la pandemia se ha hablado muy poco del sector deportivo, que crea empleo y es un factor económico muy importante. Desde el Ayuntamiento sacamos unas subvenciones extraordinarias de un total de 5,7 millones de euros entre los clubes, federaciones de la capital. Nunca se había dado tanto dinero a los clubes, se dio precisamente para evitar su desaparición", ha destacado Miranda en declaraciones a Europa Press.

No obstante, la delegada de Deportes considera que el Gobierno de España "debería" invertir más en deporte ya que este gasto es una inversión "a largo plazo" y no comprende por qué sigue siendo el mismo presupuesto que en los años 80. Por ello, ha reclamado al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que lo "defienda" a través de los Presupuestos Generales del Estado.