COGAM entrega sus premios con un llamamiento a "no dar ni un paso atrás" ante los "caminantes grises" de la LGTBifobia

COGAM ha hecho entrega este viernes de los Premios Triángulo, que reconocen a asociaciones y particulares que han apoyado al colectivo LGTB, con un llamamiento a "no dar ni un paso atrás" en una "situación difícil" ante la llegada de los "caminantes grises que llegaron en su caballo del machismo y la LGTBIfobia", en alusión a la entrada de Vox en las instituciones.

Entre los premiados se han encontrado el diputado de la Asamblea de Madrid Eduardo Rubiño, el director de cine Fernando Colomo, la 'influencer' Carolina Iglesias e instituciones como la Red LGTB de Rusia o el Colegio Alba de Torrejón de Ardoz; que han recogido los galardones en un acto celebrado en el Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles.

La gala ha estado marcada desde un principio por la reivindicación política. El presentar, Santiago Rivero, ha arrancado haciendo un llamamiento "a la unidad en el movimiento" ante aquellos que "pasaron" sin dificultades, sino porque "les abrieron la puerta desde dentro".

Por su parte la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo, ha puesto el foco en los mayores del colectivo LGTB, a los que está dedicado el Orgullo este año. Ha explicado que con esto buscan dejar claro que "sus vidas no fueron en vano en la lucha por el derecho a ser".

"Doy las gracias a todos los 'chiringuitos' que dan su vida sin cobrar nada. Hace tiempo el colectivo se nos había catalogado como pecadoras, enfermas y ahora, somos solo personas. Gracias a todos esos mayores", ha enfatizado García de Merlo.

Asimismo ha confesado que "no fue fácil" tomar la decisión de exigir la firma del decálogo a los partidos para participar en el Orgullo, en el que se marcaba como línea roja "valerse de apoyos" de Vox y que ha conllevado que no se permita a Ciudadanos y PP acudir a la manifestación. "Tuvimos una responsabilidad, no dejar que los que quieren meternos en el armario lo hagan", ha aclarado la presidenta.

Eduardo Rubiño, premio Visibilidad, ha agradecido la labor de los voluntarios "que se patean la Comunidad de Madrid para enseñar tolerancia" frente a la líder regional de Vox, Rocío Monasterio, "que aseguró que enseñábamos zoofilia"; mientras que Carolina Iglesias, 'Premio Influencer', ha pedido más presencia del colectivo en series y películas; y ha destacado su papel como "referentes" para las nuevas generaciones.

Por su parte la humorista Elsa Ruiz ha puesto el foco en el "momento tenso" en el que "se quiere reconvertir" a los miembros del colectivo, en alusión a las terapias de 'reconversión' de la homosexualidad promovidas por el Obispado de Alcalá de Henares, que recibió el premio 'Ladrillo Rosa', con el que COGAM destaca el lado negativo del año.

Así, el director Fernando Colomo ha recibido el premio Zerolo por su labor en la visibilidad del colectivo LGTB en los años 80 con 'La vida alegre', entre otras. "Muchos premios que tengo son morralla pero este va a ser un premio muy especial porque está hecho con amor", ha asegurado el galardón.

Además, el documental 'Sin miedo al VIH' que ha recogido el Triángulo Positivo, el productor de Lesgaicinemad Gerjo ha sido el premiado con el Triángulo de Cultura. Paco Tomás ha recogido el Triángulo de Comunicación, mientras que Enrique Costilla ha hecho lo propio con el Solidario, y el Colegio Alba el de Educación. La Asociación Pasaje Begoña ha sido premiada con el Triángulo Asociación; la drag 'La Plexi' con el Premio Chueca. Verónica Martínez, José Luis Lafuente (Txipi), Alicia Ramos e Isabel Portero también serán premiadas por 'Banderas a la Militancia'.

También ha recibido una ovación la sentencia firme del Tribunal Supremo contra La Manada, que eleva el delito a violación y la pena a 15 años de prisión, y se ha subrayado en varias ocasiones la condición de "lucha hermana" del feminismo y las reivindicaciones del colectivo.

A la gala han acudido la concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento, Inés Sabanés; el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández; el exministro de Cultura y Deportes, Màxim Huerta, y la portavoz orgánica de Más Madrid, Marta Higueras.