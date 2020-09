Colegio de Médicos ve insuficientes los fondos de refuerzo de Atención Primaria: "No va a ser cuantitativamente visible"

El presidente recuerda que serían 80 millones en tres años frente a los más de 8.000 millones anuales del Sermas

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) y candidato a la reelección, Miguel Ángel Sánchez-Chillón, considera que el presupuesto del plan de la Comunidad de Madrid para impulsar la atención primaria en la región --con 80 millones de euros en tres años-- es "muy justo", no lo ve "una inyección muy importante" de fondos y que "no va a ser cualitativamente visible".

"Es muy justo, dentro de los 8.000 millones de euros de presupuesto anual del Sermas, y que el Gobierno central ha transferido 1.000 millones", ha lanzado Sánchez-Chillón en declaraciones a Europa Press, en las que ha subrayado que "es muy interesante reforzar, pero se tiene que hacer de una manera consecuente".

Entiende, además, que se han hecho gastos "más cuantiosos y más puntuales" como para pensar que "26 millones al año en recursos humanos vaya a significar algo cuantitativamente visible". Como ejemplo de esta inversión ha señalado el Hospital de Ifema, que considera que "fue necesario en su momento", o el Hospital de Emergencias Isabel Zendal que se está construyendo ahora.

"No es una inyección muy importante a pesar de que la Atención Primaria es un pilar fundamental del sistema sanitario público (...) Tiene una capacidad resolutiva por encima del 90 por ciento de los casos que le llega", ha añadido.

A continuación, ha recordado que desde el ICOMEM se mandó un "plan de contingencia" a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que "de momento no ha tenido respuesta", ya que "estarán analizándolo".

CARENCIA DE PROFESIONALES EN "NIVELES ASISTENCIALES"

Así, entre las guías maestras de esta propuesta se encuentra el refuerzo de recursos humanos. "No ha habido refuerzos y está vista la carencia de profesionales en determinados niveles asistenciales", ha indicado el presidente de la entidad colegial, quien ha asegurado que "nunca se habían cerrado centros de salud en Madrid y este verano ha pasado".

Sánchez-Chillón ha ligado esto con la falta de personal y los trabajadores "en colapso", para a continuación censurar que "hay carencias hospitalarias y no se han fidelizado los médicos residentes que han acabado su formación en 2020". "Su fuéramos coherentes y las plazas del MIR están calculadas en base al contingente que vamos a necesitar anualmente... Pues no es de recibo que no se les valore cuando terminan", ha lanzado.

En este sentido, ha lamentado que muchos opten por "marcharse o buscar otras vías de trabajo", entre otras cuestiones porque se les oferta "contratos precarios y salarios bajos". En el caso concreto de la atención primaria ha detallado que, de los cerca de 225 residentes que salieron este año "rozan los 20" los que finalmente se han incorporado al Sermas.

Además, en esta propuesta a Sanidad, también han incidido en la necesidad de ampliar el número de rastreadores porque "la calidad de la asistencia se basa en la prevención", por lo que considera fundamental esta figura; y, además, ha pedido que se haga tests de forma más "exhaustiva" a los profesionales de la medicina para "evitar que ellos se infecten".