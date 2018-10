La comisión de investigación sobre Púnica en Getafe aprueba que "pudo haber un amaño" en adjudicaciones de vivienda

Publicado 21/02/2018 20:31:44 CET

GETAFE, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las únicas conclusiones aprobadas este miércoles en la comisión de

investigación de Getafe de la trama Púnica, pertenecientes a Ciudadanos (Cs), han establecido que "pudo haber un presunto amaño" en la adjudicación de viviendas de los desarrollos urbanísticos de Los Molinos-Buenavista.

Las conclusiones de Cs se han aprobado con el voto en contra del Gobierno municipal, mientras que se han rechazado las que han presentado PSOE-IUCM, Ahora Getafe y Partido Popular.

La portavoz de Cs, Mónica Cobo, ha señalado que han basado el informe en la documentación disponible, sin entrar a a hacer juicios de valor de las informaciones aparecidas en prensa, porque el trabajo está basado en la documentación enviada desde el consorcio urbanístico Molinos-Buenavista.

Según Cobo, han visto en la documentación que se establecen unas

condiciones en los pliegos que dejan abiertos los criterios subjetivos a la hora de adjudicar viviendas, "y se ve claramente que los criterios se quedan muy abiertos y sí pudo haber un presunto amaño a la hora de adjudicar viviendas".

"No nos corresponde señalar a ninguna persona porque tampoco tenemos

esa seguridad de demostrar de que alguien pudo haber cometido un hecho

delictivo", ha concluido Cobo.

El concejal de Ahora Getafe, Hugo Paternina, ha manifestado que es

"vergonzoso" el escrito de conclusiones de PSOE-IUCM, en el que "no han

sido capaces de mencionar a Pedro Castro y Santos Vázquez".

Sin embargo, la concejala socialista Raquel Alcázar ha asegurado que no ha sido posible realizar "averiguación alguna" del análisis de la documentación enviada por el consorcio Los Molinos-Buenavista, "más allá de la preponderancia de la Comunidad de Madrid en la toma de decisiones porque es el ente mayoritario frente al Ayuntamiento, existiendo una dirección clara con poder decisorio".

Alcázar ha recordado que no fue nadie a declarar a la comisión sobre

Molinos-Buenavista, así que "no se pueden sacar conclusiones de ninguna

de las comparecencias, por lo que no se pueden sacar conclusiones por

recortes de prensa".

"Curioso que algún grupo vea una trama únicamente del PSOE e IUCM,

cuando judicializados están el PP, Esperanza Aguirre y la Junta de

Compensación donde presuntamente sí se pasteleaban este tipo de

adjudicaciones", ha destacado.

Por su parte, el concejal del PP, Antonio José Mesa, ha apuntado que "cada uno en conciencia sabrá lo que ha hecho y lo que no". "En esta bancada la conciencia la tenemos hipertranquila y dormimos a pierna suelta todas las noches, pero los que compartieron hazañas en la antigua época son los que ahora tendrán que dar explicaciones", ha apostillado.