La comisión de investigación de universidades no arrancará hasta febrero al no considerarse "de urgencia" por PP y PSOE

Publicado 17/12/2018 15:41:52 CET

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación de universidades en la Asamblea de Madrid no arrancará con su primera sesión hasta febrero al no considerarse de "urgencia" por PP y PSOE y al no haberse entregado un plan de trabajo, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La Mesa de la Asamblea se ha reunido como cada lunes y no ha querido propiciar una fecha ni para diciembre ni para enero para poder llevar a cabo las primeras sesiones. Con lo que la primera Mesa del 21 será la que fije la primera sesión, que dará lugar en febrero.

Según estas mismas fuentes, PP y PSOE son los grupos que se han opuesto a que haya una sesión este mes, porque consideran que "no había urgencia, que el calendario de febrero no se ve hasta enero y que no aprobaron un plan de trabajo en la primera sesión".

Esta comisión, impulsada y presidida por Ciudadanos, tiene por objeto "investigar", y en su caso, "determinar las responsabilidades políticas que hubiese, por las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público (IDP) desde su creación por Acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre de 2001".