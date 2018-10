La comisión municipal que investiga la trama Púnica en Móstoles citará al exalcalde Esteban Parro (PP)

Publicado 28/09/2018 12:01:08 CET

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Móstoles pedirá la comparecencia del exalcalde Esteban Parro (PP) en la comisión de investigación de la trama Púnica abierta en la Corporación, después de que tanto PSOE como Ganar Móstoles e IUCM-LV apoyasen esta reclamación.

"Confío en que no se niegue a acudir y que arroje luz para esclarecer los hechos", ha dicho el portavoz del PSOE, Roberto Sánchez, que ha recordado que "ya son dos ex alcaldes investigados en este procedimiento judicial", en referencia al también a Daniel Ortiz.

El objetivo es que "Parro dé todas las explicaciones sobre los contratos de más de 2,3 millones de euros firmados durante su mandato con Waiter Music", empresa relacionada con la trama.

Le reclaman que haga "un ejercicio de responsabilidad", que comparezca y que se recopilen todos los expedientes con el objetivo de "saber qué concejales delegados promovieron y aprobaron dichos acuerdos" y convocarles también a ellos para que den explicaciones.

Los socialistas afirmaron hace unas semanas que el exregidor 'popular', que abandonó la Alcaldía de Móstoles en diciembre de 2011, figura como "investigado" en una pieza relativa al caso sobre la contratación con esta empresa; acusaciones que ayer negaron con rotundidad desde el Partido Popular.

El PP ha asegurado que, hasta la fecha, Parro "no ha recibido ninguna resolución judicial en la que tenga la condición de imputado, ni de investigado", argumentando que "tal y como adelantó en mayo el diario 'El País', fue la Guardia Civil quien le tomó declaración en una investigación policial, no judicial", que versaba sobre la organización de siete eventos con un coste de 6.000 euros, "no de 2,3 millones", que habrían sido presuntamente realizados con cargo al Consistorio en los presupuestos de las Fiestas locales de 2011.

Por su parte, según publica hoy Móstoles Al día, Parro ha confirmado que, "aunque es una aberración política y una tropelía", quiere comparecer en la comisión, "pero con garantías".