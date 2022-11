El comité de huelga de Primaria rechaza que la Consejería hable de "preacuerdo" y rebate los argumentos de la Comunidad

Dos mujeres sujetan una pancarta el la que se lee: 'Vocación no es igual a explotación'

Dos mujeres sujetan una pancarta el la que se lee: 'Vocación no es igual a explotación' - Isabel Infantes - Europa Press



MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria ha defendido este miércoles la decisión de continuar con los paros para casi 5.000 profesionales de este primer nivel asistencial, alegando la falta de garantías para cumplir con ellas, y ha rechazado que la Consejería de Sanidad hable de "preacuerdo".

En un documento remitido a los medios en respuesta a las propuestas formuladas por el Gobierno regional, el sindicato Amyts, convocante de la huelga, ha dado su versión sobre los puntos que el departamento de Enrique Ruiz Escudero ha puesto sobre la mesa. Entre ellos, ha censurado que la Comunidad hable de "preacuerdo" cuando quedó claro que todo iba a ser consultado con los trabajadores afectados.

En este sentido, desde el comité de huelga se rechaza los tiempos por paciente marcados en agenda que figuran en la propuesta de la Comunidad: 34 pacientes en Medicina Familiar, con citas de 10 minutos y flexibilidad en los turnos de tarde, y cuatro citas más de asistencia para casos no demorables, y, en el caso de los pediatras, 20 pacientes, con 15 minutos por niño, y cuatro casos no demorables.

"Los médicos no entienden cómo se va a resolver el elevado número de pacientes que estarían por encima de los 34. La Comunidad de Madrid establece módulos voluntarios de hasta horas (seis pacientes por hora) para ello, pero no específica qué pasaría si no hubiera voluntarios ni espacio físico para realizar ese sobreesfuerzo. Mucho agotamiento de profesionales como para hacer más y más", ha indicado.

En cuanto al programa específico de fidelización de residentes en medicina de familia y pediatría de Atención Primaria, según el cual se ofrece a los residentes que acaben la formación en mayo de 2023 y años sucesivos contrato de tres años, el sindicato médico ha trasladado su preocupación por el tipo de plazas que se iban a ofertar.

"Ya estaban ofertando plazas de bastante estabilidad y que fueron rechazadas en 2021 como en 2022. Los residentes no se quedan en Madrid ante los problemas de sobrecarga y la falta de conciliación, entre muchas otras cosas", ha alegado.

En cuanto a la estabilidad para los médicos de familia que están haciendo funciones de pediatras y que podrán mantenerlas, el comité de huelga ha recordado que este compromiso estaba reflejado en acuerdos de Mesa Sectorial de 2017.

"Agradecemos que los mantengan, pero que ya hace mucho tiempo que desde Amyts venimos avisando de que la pediatría de atención primaria necesita un abordaje específico. En los últimos 3 años hemos perdido, según datos oficiales de la propia Comunidad, más de 200 pediatras", ha indicado.

En la misma línea, ha recordado que la Ley 20/2021 obliga a la conversión de contratos eventuales en interinos, un mandato de la Comisión Europea, y ha recordado que hay un 20% de plazas de Medicina Familiar sin cubrir y un porcentaje "aún mayor" en Pediatría, debido a las "pésimas condiciones laborales".

En cuanto a la Oferta Pública de Empleo (OPE) para Médicos de Familia, ha recalcado que se arrastra desde 2017 y aún no está resuelta.

Sí coinciden en las medidas para implantar los turnos mixtos para que los que están en turno de tarde puedan realizar turnos por la mañana para favorecer la conciliación familiar y profesional, pero han advertido que "choca con la posibilidad físicas de las infraestructuras".

"Todo esto son medidas que agradecemos, pero que no suponen la financiación necesaria para hacer atractiva las plazas vacías y para que dejemos de perder profesionales y empecemos a atraerlos. Aparte, esta situación viene de muchos años de incumplimientos como vimos en las medidas de 2006 (incentivo de un 15% para el turno de tarde por dificultad de conciliación + OPES y traslados cada dos años) que fueron anuladas, así como los incumplimientos de la huelga de atención primaria de amyts de septiembre de 2020", subraya además.